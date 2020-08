Investiguen qui hi ha darrere d'una festa il·legal per impedir que es faci a Banyoles

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra estan treballant per veure qui hi ha al darrere d'una convocatòria per a una festa, prevista per dissabte, que s'ha organitzat per xarxes socials. "Això és molt greu; no es pot incitar els joves a participar en un esdeveniment que no és legal i que va contra la salut pública", ha dit l'alcalde. I hi ha afegit: "S'està investigant qui en són els responsables i, si s'escau, penalitzar-los".

Per últim, l'alcalde de Banyoles ha recordat que l'objectiu "de tots plegats" ha de ser "tornar a la fase verda". "Per aquest motiu demano responsabilitat, no ens podem descuidar ni un sol moment perquè ens juguem la salut de la nostra família, dels nostres amics i de la ciutat", ha conclòs.