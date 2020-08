L'asfaltatge de carrers principals d'Olot durà canvis en la circulació al centre

Els treballs del pla d'asfaltatge previstos per les dues setmanes vinents capgiraran el trànsit pel centre d'Olot. Les feines de pavimentació de la setmana vinent afectaran l'avinguda Reis Catòlics i els carrers i places adjacents. Després, durant la setmana del 24 fins al 30 d'agost, l'asfaltatge es concentrarà a l'avinguda Bisbe Lorenzana i durant tots aquests dies es mantindran els treballs d'urbanització al carrer Macarnau.

Les vies que es treballaran són les que a partir del 15 de setembre seguiran els conductors que traslladin alumnes als centres escolars. L'avinguda Reis Catòlics és clau per a l'accés a les escoles Maria Reina i Escolapis, el carrer Macarnau està al costat de l'escola Cor de Maria i l'avinguda Bisbe Lorenzana i carrer Joanquim Vayreda condueixen a l'escola Malagrida i l'escola Petit Plançó.

El pròxim dilluns, dia 17, començarà l'asfaltatge dels carrers Secretari Daunis i JoaquimVayreda. Al carrer Joaquim Vayreda faran un eixamplament de voreres que durarà tres setmanes. La idea és que l'eixamplament serveixi per facilitar les entrades i sortides dels nens a l'escola Petit Plançó, on fins ara hi havia unes voreres molt estretes.

El dimarts, dia 18, serà el torn de l'avinguda Reis Catòlics. Entre el dimarts i dimecres treballaran l'avinguda en el tram comprès entre el carrer Casimir Plana i el carrer Closells i un altre tram de la carretera de Sant Joan de les Abadesses, des del número 30 d'aquesta via fins al carrer Casimir Plana.



Desviaments

Per a la realització d'aquestes actuacions han previst un seguit de desviaments del trànsit per evitar que les obres dificultin la circulació viària.

En primer lloc, de la carretera de Sant Joan les Abadesses fins a la cruïlla amb el carrer pare Roca, la circulació estarà limitada a un sol sentit i durant els treballs no es podrà estacionar en aquesta via, en el tram comprès des del carrer Pare Roca fins al carrer Closells. Els vehicles que circulin pel carrer Pere Llosas i Pare Roca que vulguin dirigir-se al sector del Pla de Baix seran desviats cap a la via Montsalvatge, l'avinguda Sant Joan, Pintor Domenge, Bisbe Serra i Vescomptat de Bas fins a enllaçar amb la carrera de Sant Joan de les Abadesses. En el cas de dirigir-se cap a Riudaura, seran conduïts pel carrer Doctor Danés, arribant a la plaça Montolivet i, des d'allà podran redirigir-se a la seva destinació o continuar pel carrer Geranis, carretera de la Pinya i enllaçar cap a Riudaura.



Bisbe Lorenzana

Posteriorment, dijous 20 i divendres 21 d'agost serà el torn de les reparacions del ferm del carrer Bisbe Lorenzana, en el tram des de la via Marià Vayreda i fins al carrer Valls Nous. Durant aquesta actuació, es mantindrà obert un sentit de la circulació des de la plaça del Palau cap a la plaça Clarà. Només quan es facin les reparacions del ferm de la cantonada amb el carrer Marià Vayreda es tallarà la circulació en aquest lloc en ambdós sentits de la marxa.



Estació d'autobusos

Paral·lelament, durant aquests dies que es portin a terme els treballs, no es podrà circular pel tram del carrer Fontanella així com estarà prohibit l'accés a l'estació d'autobusos pel carrer Lorenzana i no es podrà circular pels carrers Serra Ginesta i Clivillers.

Al mateix temps, el trànsit del carrer Mulleras procedent de la plaça Clarà i en direcció plaça Palau serà desviat pel carrer Marià Vayreda. També es desviarà la circulació per la ronda Fluvià, ronda Paraires i el carrer Valls Nous, des d'on els vehicles es podran incorporar a l'avinguda Onze de Setembre i continuar en direcció a la plaça del Palau. En aquest sentit, quan els operaris s'encarreguin d'asfaltar de nou la cruïlla dels carrers Mulleras, Lorenzana i Marià Vayreda caldrà tallar la circulació de totes tres vies en ambdós sentits de la marxa. Durant aquest concret període de temps, el trànsit de l'avinguda Reis Catòlics i passeig de Barcelona serà desviat pel carrer Vilanova, ronda Fluvià i d'aquí a la Carrera Santa Pau, així com el trànsit de Santa Pau, serà redirigit cap a la ronda Fluvià.

També el trànsit de l'avinguda Girona es reencaminarà des del Palau per l'avinguda Biseroques i cap a l'avinguda Sant Jordi.



Plaça Mas Bernat

Aquestes dues actuacions són dues de les accions principals que formen part de la primera fase del Pla d'Asfalts d'Olot del 2020, que té per objectiu millorar els ferms, calçades i voreres de la infraestructura viària urbana de la ciutat. Al mateix temps, aquesta setmana i fins la vinent es porten a terme els treballs de millora dela vorera i asfaltatge del carrer Macarnau. Alhora, la setmana del 24 d'agost asfaltaran diverses zones concretes de la ciutat com la plaça Mas Bernat, l'avinguda Europa o l'avinguda Morrot.

El pla d'asfaltatge d'Olot compta amb un pressupost de més de 200.000 euros. La idea és tenir acabades les obres abans de l'inici del curs escolar.