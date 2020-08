L'hospital Josep Trueta incorpora 58 respiradors invasius

L'hospital Josep Trueta de Girona ha instal·lat 58 respiradors invasius per poder atendre millor els pacients crítics amb covid-19. Una part d'aquests respiradors es van comprar a l'inici de la pandèmia, però a causa de l'alta demanda arreu del món d'aquests aparells, estan arribant de forma progressiva. El Trueta també ha comprat 24 respiradors no invasius que ajudaran en l'atenció de pacients semicrítics. D'altra banda, l'hospital està tirant endavant diverses reformes per adaptar-se a les noves necessitats.

Una d'aquestes és l'ampliació de l'àrea de Reanimació Postquirúrgica, que incorpora nou llits més a la segona planta. Aquesta ampliació permetrà atendre de forma simultània pacients amb coronavirus i pacients sense covid-19 que surtin de la zona quirúrgica en estat greu. També crearan una nova unitat d'ictus i una unitat de semicrítics de malalties neurològiques que tindrà vuit llits i es podrà adaptar a futures emergències. A més, el centre sanitari treballa en la reforma de l'àrea d'endoscòpies que està projectada el 2021.

Aquestes obres se sumen a les reformes que va fer l'hospital a finals d'aquest abril, quan va posar en marxa la nova unitat de crítics i semicrítics a la novena planta amb 28 llits i tots els respiradors i equipament necessari per atendre a pacients de covid-19.