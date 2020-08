Lloret de Mar és la ciutat d'Espanya on més baixen els delictes en la pandèmia

Lloret de Mar s'ha convertit en la ciutat d'Espanya que ha patit una caiguda més destacada dels delictes durant el primer semestre. En sis mesos d'any 2020, aquesta localitat de la Costa Brava ha comprovat com les infraccions penals es desplomaven a gairebé la meitat (-48,8%). Concretament, entre el gener i el juny, s'han detectat 608 infraccions penals, mentre que l'any passat, en aquest mateix període, la policia en va haver de tractar fins a 1.187.

L'efecte de la crisi del coronavirus i la pressió policial han estat claus en aquesta davallada. Una mobilització policial que s'ha notat sobretot en temps de confinament i postconfinament, ja que la Policia Local, per exemple, ha estat permanentment al carrer i també hi ha hagut efectius dels Mossos d'Esquadra per la zona patrullant en aquests mesos excepcionals. De fet, cal recordar que aquesta destinació turística per excel·lència enguany s'ha quedat sense Setmana Santa. Un fet que va deixar la façana marítima i els establiments del tot deserts, la qual cosa tampoc convidava els malfactors a moure's per la població, ja que es trobaven controls per les carreteres gironines i en la mateixa població.

Cal dir, però, que Lloret ja va començar l'any amb una davallada. El primer trimestre, la caiguda dels delictes ja va ser del 10,6%. Es van registrar 361 de les infraccions penals. Però els números van patir encara una davallada més destacada el segon trimestre -en ple estat d'alarma. Entre abril i juny només es van detectar 247 delictes.

Quant als delictes que han viscut més aquesta caiguda lliure, hi ha els robatoris amb força a domicilis (-51,9%), els furts (-73,4%) i el tràfic de drogues (-68%). Els robatoris en habitatges han passat de 79 a 38 casos. Els furts han caigut en picat, passant de 383 a 102 casos. I, finalment, el tràfic de drogues ha anat a la baixa: de 25 casos s'ha passat a vuit, en el primer semestre, una pràctica que té el carrer com a principal zona de moviment i que amb la crisi sanitària del coronavirus s'ha vist molt escapçada. L'anàlisi de les dades del primer semestre de l'estadística de criminalitat del Ministeri de l'Interior revelen com grans ciutats turístiques -de més de 30.000 habitants- han vist com els delictes queien de forma molt destacada. Si bé Lloret de Mar està al capdavant de les davallades, va seguida d'una població de les Illes Balears: Calvià. Aquí els delictes han baixat un 45,4%. En el tercer lloc hi ha una altra destinació turística de renom a l'Estat, Benidorm. Aquí l'activitat delinqüencial també ha caigut destacadament (-43,1%). En quart terme hi ha una ciutat catalana, Barcelona. Una població també dedicada actualment en bona part al turisme i on les infraccions penals han viscut una baixada destacable (-41,5%). Dels 98.834 delictes de l'any passat, s'ha passat a 57.780 durant el primer semestre. A la resta del «top» 10, com es pot veure en el llistat, hi ha ciutats també catalanes però sobretot, zones turístiques com La Orotava (Tenerife) i Eivissa.

Caiguda a totes les ciutats

A les comarques gironines hi ha sis poblacions que superen els 30.000 habitants i totes han patit una davallada dels delictes durant el primer semestre, que segons el Ministeri de l'Interior s'expliquen sobretot pels mesos d'estat d'alarma i el confinament. Els furts i els robatoris amb força en domicilis són els delictes que han anat més de baixa en aquestes poblacions.

Lloret està al capdavant de les ciutats amb una baixada més destacada. Però una altra població turística, Blanes, també ha patit una davallada dels delictes destacada (-27%). S'hi han detectat 787 fets delictius entre gener i juny. En aquesta ciutat els furts han viscut una baixada molt destacable (-54%) i se n'han detectat 114. Figueres és la tercera ciutat de la província amb menys activitat delinqüencial el primer semestre. Ha caigut en un 24,4% i la policia ha tractat 1.050 fets delictius. A Girona ciutat, també hi ha hagut una disminució de les infraccions penals (-17,2%) i se n'han denunciat 2.685. Salt i Olot són les dues ciutats on menys han baixat els delictes. A la primera localitat hi ha hagut un decreixement del 12% dels delictes, deixant-los en 708 casos. Finalment a Olot, la reducció ha estat molt menor (-5,9%) i aquí la policia ha treballat en 557 infraccions penals.