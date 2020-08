El nombre de passatgers a l'aeroport de Girona cau un 88% el mes de juliol

Les xifres de passatgers a l'aeroport de Girona-Costa Brava al juliol evidencien que, definitivament, aquest està essent un molt mal estiu per al turisme internacional. Durant el mes passat van utilitzar les instal·lacions de Vilobí d'Onyar un total de 35.613 passatgers, una xifra substancialment superior a la del juny -quan només es van registrar 756 viatgers- però encara molt allunyada de les xifres obtingudes en estius anteriors. Sense anar més lluny, durant el juliol de 2020 l'aeroport gironí ha rebut gairebé un 88% menys de turistes que el juliol de 2019, quan el van utilitzar 294.816 persones. La caiguda provocada per la crisi del coronavirus, doncs, és més que evident: malgrat que l'aeroport gironí ha adequat les seves instal·lacions per a una rebuda segura dels passatgers, i a pesar de les crides institucionals per presentar la Costa Brava com un destí segur, les quarantenes i proves mèdiques imposades per alguns països europeus als passatgers que tornessin d'Espanya han estat, sense dubte, un factor de dissuasió per a molts passatgers.

Aquest mes de juliol, l'aeroport de Girona ha registrat unes xifres molt similars a les dels mesos de gener i febrer, just abans de la pandèmia. Tot i això, en tractar-se d'una instal·lació molt estacional, que rep el seu major volum de passatgers entre els mesos de juny i setembre, les xifres són extraodinàriament baixes en relació amb anys anteriors. Aquest discret nombre de passatgers està relacionat amb una reducció, també, del nombre d'operacions, ja que Ryanair ha limitat el nombre de vols i freqüències i la britànica Jet2 ha decidit no operar aquest estiu des de Vilobí.

En total, durant el mes de juliol es van registrar 1.265 operacions d'aeronaus a l'aeroport gironí, cosa que significa un 48,1% menys que durant el mateix període de l'any passat. Tot i això, s'ha de tenir en compte que, comparat amb les dades del mes de juny, el nombre d'operacions també experimenta un creixement important, ja que llavors només es van fer 270 enlairaments i aterratges.

Les baixes xifres del mes de juliol, sumades al trànsit de passatgers pràcticament inexistent durant els mesos de confinament, fan que la xifra de passatgers acumulada durant els primers set mesos d'aquest 2020 a l'aeroport gironí sigui gairebé un 89% inferior a la del mateix període de 2019. Durant el que portem d'any, han passat per l'aeròdrom gironí un total de 120.509 persones, mentre que l'any passat, a aquestes altures, ja se superava el mig milió de passatgers. També s'ha produït un descens del 54,5% en el nombre d'operacions, ja que des que va començar l'any se n'han registrat 4.475.



Augment de les mercaderies

Mentre es preveu una xifra negra de passatgers per a aquest 2020, el que sí que s'està recuperant són les mercaderies, malgrat que aquest mai ha estat un mercat prioritari per a l'aeroport gironí, molt més enfocat al turisme. Durant aquest mes de juliol s'han transportat 78.283 quilos de mercaderies a l'aeroport gironí, la qual cosa significa un 331,67% més que els comercialitzats durant el juliol de 2019. Pel que fa a l'acumulat de l'any, fins ara s'han transportat 155.561 quilos, que significa un 220,3% que durant els primers set mesos de 2019. En alguns casos, es tracta de material sanitari transportat durant el moment més dur de la pandèmia. A més, a finals de juliol va passar per l'aeroport de Girona un dels avions de mercaderies més grans del món, que transportava helicòpters.