La Costa Brava rep entre un 30% i un 60% menys de bussejadors

Els centres de submarinisme de la Costa Brava han perdut entre el 30% i el 60% de l'activitat d'estiu arran de la pandèmia. Sobretot, on el descens de bussejadors s'ha deixat notar més és a la zona entre el cap de Creus i l'Estartit, més dependent del client francès. L'associació que agrupa els diferents centres diu, literalment, que al juliol i l'agost les reserves dels clubs francesos «pràcticament han desaparegut». Més cap al sud, de Begur fins a Blanes, les empreses aguanten millor l'estocada gràcies al client català. A una primavera ja perduda s'hi suma ara la incertesa de veure si la temporada es pot aguantar fins a l'octubre. Mascaretes, desinfecció d'equips i grups reduïts als vaixells han passat a ser part del dia a dia del sector.

A la Costa Brava, fins aquest 2020, la temporada forta de busseig arrencava a finals de març i s'allargava fins a l'octubre. Hi ha alguns centres, els de més al sud, que també obren a l'hivern (si bé la demanda és molt baixa). De mitjana, el sector dona feina directa a unes 325 persones (entre guies, instructors, patrons d'embarcació i personal auxiliar).

Al juliol, les reserves de clients catalans s'han concentrat en caps de setmana; i les dels clubs francesos, que a priori semblava que es podrien mantenir, gairebé han desaparegut. «El client internacional ha agafat por a venir, i els missatges contradictoris i les fake news no hi han ajudat; això ens ha fet mal», lamenta la presidenta de l'Associació Costa Brava Sub, Míriam Prat, que agrupa 39 de la cinquantena de centres de busseig que hi ha al litoral gironí.

Amb l'arribada de l'agost, la feina ha començat a remuntar. Però la situació queda molt lluny de la d'un estiu normal. Els centres de submarinisme de la Costa Brava calculen que, aquest estiu, la pandèmia els ha fet perdre entre un 30% i un 60% de l'activitat.

Per procedències, el client que més s'ha perdut és el francès. Però si es mira per tipologies, la davallada és més equilibrada. És a dir, han baixat tant els bussejadors professionals com aquells que fan batejos o snorkeling. Sí que s'ha notat, però, un lleuger repunt de clients catalans que aprofiten per treure's el títol (segurament, aprofitant que passen les vacances aquí i no viatgen a l'estranger).



A partir d'ara, incertesa

Míriam Prat, que gestiona el centre de busseig El Rei del Mar de l'Estartit, confia que aquest agost es tanqui mantenint més o menys els nivells d'activitat d'altres anys. «Preveiem salvar aquest mes, però a partir d'aquí, ens movem en la incertesa», admet la presidenta de l'associació.

Explica, a més, que els centres de submarinisme de la Costa Brava treballen en funció del dia a dia. «És molt difícil saber com serà la setmana vinent, tinguem o no reserves», diu.

Les pèrdues hi seran però de moment, l'associació prefereix esperar a tancar temporada –i veure si es pot allargar fins a l'octubre- abans de fer números. D'entrada, tot el volum de negoci que abans es feia per primavera, aquest 2020 ja s'ha perdut.

Ara, els centres subaquàtics confien poder tancar l'estiu sense pèrdues i «possiblement» també sense guanys. «Faltarà veure com afrontem l'hivern, que suposa com a mínim quatre mesos d'inactivitat, després d'una temporada reduïda a la mínima expressió», expliquen.