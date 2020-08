Ensurt en una empresa de Vilablareix per una fuita d'àcid clorhídric en un camió

Ensurt en una empresa de Vilablareix per una fuita d'àcid clorhídric d'un camió.

Ha rebentat una de les garrafes que transportava i els Bombers han hagut d'actuar.

Els serveis d'emergències han rebut l'alerta pels volts d'un quart de nou del matí i s'han desplaçat fins a una empresa del carrer Raset de Vilablareix, a l'àrea industrial del municipi.

S'hi han desplaçat els Bombers amb dues dotacions terrestres i també el SEM i els Mossos d'Esquadra.

Els Bombers han comprovat que el què havia passat és que havia rebentat una de les garrafes de cinc litres que hi havia dins la càrrega del camió.

Arran d'això, els efectius dels Bombers s'han preparat per poder gestionar un producte químic, s'han equipat, i han actuat. Bàsicament, han retirat la garrafa, han netejat la resta del carregament, la taca que ha generat a l'exterior de l'empresa i finalment, han netejat el camió on hi havia hagut el petit vessament.

Tot ha quedat en un ensurt, no ha calgut desallotjar l'empresa ni tampoc s'han hagut de lamentar ferits.

El servei s'ha donat per tancat pels volts de les deu del matí.