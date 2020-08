La Fundació Eduard Soler dilueix el Centre Tecnològic

L'objectiu d'Eduard Soler d'acompanyar el seu llegat d'Escola del Treball amb un Centre Tecnològic ha tardat només una dècada i mitja a fracassar. Els responsables de gestionar la seva herència han signat un contracte de compravenda per la unitat de fabricació de mecanitzats que tenia el Centre, que era l'única que seguia en actiu després d'anys de decadència on s'havia desmantellat progressivament aquest tentacle de la Fundació Eduard Soler. L'empresa ripollesa Soldatal ha adquirit la unitat productiva que restava activa al Centre Tecnològic, incorporant quatre dels vuit treballadors que tenia, i ha llogat l'espai on fins ara ha operat aquesta màquina.

L'abril del 2004, l'aleshores president de la Generalitat Pasqual Maragall va inaugurar un Centre que ampliava el campus que la Fundació Eduard Soler té a Ripoll. Durant els parlaments que aquell dia van fer polítics i dirigents del patronat no hi van faltar reiterades referències a l'empresari i mecenes Eduard Soler i a la cessió de la seva fortuna a la comarca per retenir-hi talent. Però la gestió que se'n va fer va torçar-se ja durant els primers anys. El 2007 va fracassar l'intent de ser reconegut com a centre tecnològic, una acreditació que mai ha aconseguit però que ha restat com a nom oficial. En canvi, sí que va ser considerat per la Generalitat com a centre de difusió tecnològica, un estatus que li va impedir accedir als beneficis dels centres tecnològics oficials.

El primer director del Centre Tecnològic Eduard Soler va ser Ramon Roca, que a mitjans del 2008 va ser substituït per Núria Coma. El mateix responsable de no aconseguir l'acreditació el 2007, Jaume Cabaní, va ser director d'innovació de la Fundació Eduard Soler i responsable de fer efectius nombrosos acomiadaments fins que el 2015 va ser acomiadat ell mateix i la directora de formació Anna Mates. L'etapa de Cabaní i les pèrdues econòmiques que es van generar mentre ell va ser-ne directiu estan en el punt de mira dels responsables de la Fundació. Les pèrdues anuals superiors als 300.000 euros que es van generar en alguns exercicis es consideren un llast per a la continuïtat del projecte.

L'alcalde de Ripoll i patró públic de la Fundació Eduard Soler, Jordi Munell, confirma que la versió recent del Centre Tecnològic «no responia a la voluntat ni de la Fundació ni la que havia tingut Eduard Soler». El funcionament com a centre de producció a què s'havia limitat en els últims anys «feia la sensació de fer la competència a les empreses del sector», assenyala Munell, que alhora justifica que d'ençà que es va crear el Centre Tecnològic «ha canviat la concepció per desenvolupar prototipus que cada vegada es fan menys per mecanització i més per impressió». Munell també afirma que l'Escola del Treball del Ripollès seguirà fent pràctiques puntuals amb la unitat productiva que es queda Soldatal, i que l'espai de treball Techworking de la Fundació hi compartirà el mateix espai.