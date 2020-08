L'alcalde de Banyoles demana prudència als joves durant les festes

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha volgut enviar un missatge de prudència i responsabilitat a la població, en especial als joves i al seu entorn familiar, després de la confirmació d'un brot de coronavirus a la ciutat, originat en una trobada lúdica entre joves, just abans del començament de les festes d'agost. El brot de Banyoles afecta ja un total de 15 persones, 10 que van participar en el sopar i 5 contactes que també han donat positiu a la PCR. Salut informa que continua fent estudi dels contactes per avaluar-ne l'abast.

El batlle, que reconeix que Banyoles es troba ara mateix en fase vermella per l'augment de casos i el risc de contagi, creu que la situació «no és greu», però és obligat «fer una advertència». L'actitud del jovent durant el confinament va ser «exemplar», diu Noguer, tot i que ara alguns no estan essent prou responsables, ja que no prenen les precaucions necessàries, com ara dur mascareta, evitar les aglomeracions o compartir aliments i begudes. El principal brot detectat correspon a persones joves asimptomàtiques que «conviuen en un entorn familiar delicat que pot comportar conseqüències fatals, sobretot per a la gent gran més vulnerable, a més a més que la pandèmia s'estengui com una taca d'oli».

Davant d'això, l'alcalde demana «responsabilitat als joves i als seus pares i mares» i deixa clar que els actes de les festes d'agost estaran «ben acotats i, per tant, seran perfectament segurs. Tot i això, recalca que «no tindrem cap problema a suspendre alguna activitat en cas que sigui necessari», com ja es va fer amb l'eliminació de la programació d'enguany de les festes d'agost del carnestoltes d'estiu «perquè era un risc que se celebrés».



Evitar una festa

Miquel Noguer va explicar també que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra estan treballant per veure qui hi ha al darrere d'una convocatòria per a una festa prevista per a dissabte que s'ha organitzat per les xarxes socials. «Això és molt greu. No es pot incitar els joves a participar en un esdeveniment que no és legal i que va contra la salut pública».