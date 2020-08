Localitzen sana i estàlvia la dona de desapareguda a la Garrotxa

La zona de difícil accés on ha estat vista per primera vegada

La zona de difícil accés on ha estat vista per primera vegada · Bombers de la Generalitat

Els Bombers han localitzat sana i estàlvia la dona de 39 anys veïna de Barcelona desapareguda des de dijous a Sadernes (Garrotxa). L'helicòpter dels GRAE l'ha trobat prop del Salt de la Capa, la zona de difícil accés on ha estat vista per primera vegada. Segons els bombers, la dona anava sola a fer una ruta per la muntanya a la zona de Sadernes i Sant Grau, a Sales de Lierca, i tenia experiència en travesses. El dispositiu de recerca s'ha activat aquest divendres a les set del matí, després que la família de la dona en denunciés la desaparició, ja que no han pogut contactar-hi des de dijous. Fins a catorze dotacions de Mossos i Bombers (amb l'helicòpter, els GRAE i la unitat canina) han treballat en les tasques de recerca.