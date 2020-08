No a la MAT Selva demana a la Generalitat anar a la una per derogar «immediatament» el ramal de Riudarenes

La plataforma No a la MAT Selva s'ha reunit aquest divendres amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i li ha demanat anar a la una per aconseguir que es derogui "immediatament" el ramal dels 400 kV a Riudarenes. En una trobada que han mantingut a Palau, els opositors al projecte de Red Eléctrica s'han mostrat "satisfets" que el Govern hagi creat una taula de treball amb tots els agents implicats, i han demanat que "s'estudiïn a fons" totes les alternatives, per trobar aquella que suposi "el mínim impacte ambiental" i tingui "la màxima eficiència". A la sortida de la reunió, representants de No a la MAT Selva han destacat "la bona sintonia" que han trobat amb el president per avançar cap a "una solució idònia" per al territori.

La reunió a Palau arriba just després que, ara fa una setmana, els diferents agents implicats amb el ramal de la MAT s'asseguessin per primer cop en una mateixa taula. La trobada es va fer a Riudarenes i hi van prendre part representants de la Generalitat, els alcaldes, la companyia Red Eléctrica (REE) i l'Estat.

Aquesta taula de treball, impulsada pel Govern, naixia amb l'objectiu de trobar alternatives al ramal dels 400.000 volts que va plantejar REE. Una línia aèria de 17 quilòmetres que creuaria les Guilleries i que, ara fa dos anys, va rebre l'informe desfavorable de la Generalitat.

La plataforma No a la MAT va decidir no prendre-hi part. En certa manera –expliquen ells mateixos- per facilitar que es pugui arribar a l'entesa. Però representants de l'entitat sí que han anat avui a Barcelona per trobar-se amb el president al Palau de la Generalitat.

La reunió s'ha fet a la una de la tarda i ha durat cap a uns tres quarts d'hora. D'entrada, els representants de No a la MAT Selva han fet arribar a Torra la seva satisfacció perquè s'hagi constituït la taula de treball, que ha de permetre que "per fi tots els agents treballin de manera conjunta en una solució idònia per al territori".

Derogació "immediata i definitiva"

A la trobada, la plataforma també ha traslladat al president el seu "posicionament ferm" perquè es derogui de manera "immediata i definitiva" el ramal aeri de la MAT. I li han demanat a Torra anar a la una per aconseguir-ho.

Per últim, l'entitat ha demanat que s'estudiïn "a fons" totes les alternatives, abans de descartar-ne cap, i que s'opti per aquella solució que suposi "el mínim impacte ambiental i social" i generi "la màxima eficiència pel que fa a la seva construcció".

Un estudi sobre el projecte fet pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i encarregat per la Generalitat, va identificar fins a sis alternatives diferents al polèmic ramal. Les solucions, que ara s'estudiaran, són diverses: des d'estendre una nova línia de 400 kV que surti de la subestació de la MAT a Bescanó (Gironès) fins a reforçar la tensió de línies existents de 132 kV i elevar-les fins als 220.

Des de No a la MAT Selva destaquen que hi ha hagut "sintonia" amb el president de la Generalitat perquè no s'acabi fent la línia per les Guilleries, i per trobar una solució que suposi "el menor impacte per al territori".