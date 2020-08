Voluntaris de la Creu Roja sensibilitzen als joves dels riscos de la Covid-19 a l'oci nocturn a Girona

Un centenar de voluntaris de la Creu Roja de les comarques gironines han començat la campanya de sensibilització entre els joves sobre els riscos que comporta l'oci nocturn a l'hora de contagiar-se per coronavirus. El Departament de Presidència ha encarregat aquesta acció a l'entitat amb l'objectiu de disminuir el nombre de contagis entre els joves durant les trobades d'oci nocturn a l'estiu. L'acció es porta a terme, prioritàriament, en municipis costaners amb una alta afluència de grups de gent jove i adolescents. Per això els voluntaris es distribueixen en deu municipis diferents. Els equips de sensibilització preventiva comencen a partir de les vuit del vespre recorrent les zones amb més afluència de públic fins a la matinada.

Ho fan de dilluns a diumenge, ja que durant el mes d'agost els joves encara estan de vacances i surten en diferents dies de la setmana. Els voluntaris de la Creu Roja detecten situacions de risc en què els joves es puguin contagiar per no guardar la distància mínima o per no portar mascareta, per exemple. A més, també distribueixen material informatiu i unes 50.000 mascaretes protectores al llarg de tota la campanya.

Els deu municipis on els voluntaris passejaran durant la nit fins a la matinada de les comarques gironines són Girona, Figueres, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Roses, Blanes i Lloret de Mar.

Per tirar endavant aquesta campanya, Creu Roja ha contractat 64 persones d'entre 18 i 30 anys que majoritàriament tenen estudis d'FP2 o són graduats. El 65% d'ells són dones i el 35% restant, homes. Molts d'ells vénen de diversos projectes d'ocupació de Creu Roja. Cada equip serà mixt i hi haurà persones contractades i voluntaris de l'entitat.

Cada equip porta mòbils i tauletes on introdueixen dades de cada intervenció a temps real a través d'una aplicació desenvolupada expressament per aquesta campanya. El Centre d'Operacions de la Creu Roja de Catalunya monitorarà els moviments i les rutes dels 32 equips de joves per tal de poder-los donar suport en tot moment.