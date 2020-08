Zeladors del Trueta exigeixen que se'ls deixi de considerar de «baix risc»

Desenes de zeladors van fer una aturada i es van manifestar ahir a les portes de l'hospital Dr. Josep Trueta de Girona per demanar al Ministeri de Sanitat que els deixi de considerar personal de «baix risc». En el manifest que van llegir asseguren que tenen «el mateix risc d'exposició» davant la covid-19 que el personal sanitari perquè per traslladar els pacients els han de tocar. Afegeixen que són el col·lectiu que més es mou dins els centres «amb el risc que això comporta d'una possible propagació» del coronavirus. Asseguren que a alguns els han negat mascaretes o fer-se la prova PCR pel motiu de ser considerats de baix risc. «Es pensen que som immunes?», es pregunten.

«No volem tornar a tenir companys ingressats a les UCI lluitant entre la vida i la mort...», exposen. «És necessària una revisió dels protocols, no deixem que això torni a passar». La protesta va partir de la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya, que va convocar la concentració en 55 centres hospitalaris d'Espanya, entre els quals hi havia el Trueta.