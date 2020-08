Denuncien el robatori d'un emú en una finca de Llagostera

Un emú com el que va ser robat a Llagostera.

Un emú com el que va ser robat a Llagostera. acn

La propietària d'un emú que viu en una finca de Llagostera va denunciar ahir que uns desconeguts li han robat l'animal. Es tracta d'una femella adulta que fa poc havia estat rescatada per una protectora de Parets del Vallès perquè el seu anterior propietari no se'n cuidava. L'emú, semblant a un estruç, havia arribat a la finca cap a finals de juliol.

Dimecres passat a la nit, quan la propietària va arribar a la finca, es va trobar la porta mal tancada i tot de plomes escampades davant la porta de l'habitatge. La propietària, Deborah Pinto, que col·labora amb rescats de fauna autòctona i animals exòtics, ho va denunciar a la Policia Local. Demana que si algú té informació de l'ocell la contacti per xarxes socials.

El robatori de l'emú, un ocell semblant a un estruç originari d'Austràlia, va tenir lloc dimecres passat al capvespre. Pinto va marxar de la finca cap a les set de la tarda i quan hi va tornar, a les deu de la nit, es va trobar la porta de la tanca mig entreoberta. De l'animal no n'hi havia ni rastre. Però sí que la propietària va veure una escampadissa de plomes davant del seu habitatge. La dona ja ha denunciat el robatori a la Policia Local de Llagostera i demana que si algú té informació sobre l'emú, o bé el veu, contacti amb ella per les xarxes socials.

Es dona la circumstància que l'emú feia poques setmanes que havia arribat a la finca, després que una protectora de Parets del Vallès el rescatés. El seu anterior propietari no se'n feia càrrec, l'ocell estava desnodrit, i l'hi van comissar.

L'emú, una femella adulta, estava recuperant-se a la finca que té Deborah Pinto. «Hi havia arribat feia un mes i mig o dos mesos, després que la protectora contactés amb mi per si me'n podia fer càrrec», explica. Pinto col·labora amb el rescat i la recuperació de fauna salvatge autòctona i d'animals exòtics. A la seva finca, però, ara mateix només hi tenia l'emú, a part dels gossos domèstics que hi viuen. Pinto es planteja donar una recompensa a qui li doni informació sobre l'ocell.



Un emú es va escapar fa dos anys

No és la primera vegada que un exemplar d'aquest exòtic animal protagonitza notícies a Girona. L'estiu de 2018, diversos conductors gironins es van sorprendre en creuar-se amb un emú que circulava per la carretera, a les Gavarres. L'animal s'havia escapat d'una finca de Sant Daniel (Girona) i després es va passejar pels carrers de Madremanya, per a sorpresa dels veïns. Després d'una curta persecució, l'animal va ser capturat i retornat al propietari.