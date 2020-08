Girona registra 45 nous casos de Covid-19 en les darreres hores

A la regió sanitària de Girona, el Departament de Salut ha notificat que en les darreres 24 hores els casos positius acumulats per Covid-19 són 9.128, 45 més que en el darrer balanç.

Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores).

El risc de rebrot es manté moderat i se situa en 77,98 -fa dues setmanes era alt, de 102,25; 75,61 en fa una-. La Rt es troba per sobre de l'1 (1,07), després que en el balanç de fa dos dies superés aquesta barrera. La taxa de confirmats per PCR del 5 a l'11 d'agost és de 35,97. Hi ha 29 pacients ingressats, 10 a l'UCI.

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 185,34; fa dues setmanes es trobava en 858,10; en fa una, en 401,09. La Rt és de 0,70 i la taxa de confirmats per PCR, de 95,26 -171,46 fa una setmana; 290,01 en fa dues-. Hi ha 9 pacients ingressats, 3 a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 614 casos (+5), 699 amb totes les proves. 12 persones han mort.

A la capital de l'Alt Empordà es va registrar un fort increment de contagis el juliol i després d'unes setmanes amb restriccions en aquesta ciutat i a Vilafant, Salut té previst aixecar-les a partir de dilluns després d'aquesta reducció dels casos i del risc de rebrot.