Hostaleria i oci nocturn duran als tribunals les noves mesures

Les patronals de l'hostaleria i d'oci nocturn van reaccionar ahir a les noves mesures preses pel Ministeri de Sanitat anunciant que les recorreran davant els tribunals. Denuncien que aquestes normes no s'han consensuat amb el sector. Per això, el president de la patronal Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel, assenyalava que «no ho podem consentir», afegint que «recorrerem sí o sí: el Govern està prenent mesures contra el nostre sector i sense tenir evidències que vagin a ser útils».

Yzuel recordava que en algunes comunitats ja han rebut el recolzament de la justícia quan han acudit als tribunals.

És el cas del País Basc, on el seu Tribunal Superior de Justícia va estimar parcialment un recurs interposat per les associacions d'hostaleria de Biscaia i Guipúscoa. En concret, el tribunal va tombar el punt del Govern basc pel qual pubs i discoteques havien de tancar a la 1.30 de la nit. Tot i això, a Catalunya va passar el contrari. Aquí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desesitimar dijous el recurs de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, mantenint en vigor la pròrroga de 15 dies del tancament de l'oci nocturn.

Aquesta mesura ara també haurà de complir-se a tot Espanya. La federació nacional d'empresaris d'oci i espectacles, España de Noche, també ho recorrerà a la justícia, ja que ho considera una «total aberració». El seu president, Ramon Mas, va reclamar un rescat i va criticar que els tancaments i restriccions es decidissin sense parlar amb el sector, sense un pla de futur i sense oferir cap tipus d'ajuda compensatòria.



Les reaccions al sector gironí

La restauració gironina ha rebut les noves mesures com un nou «pas enrere» per al sector. «Les hem de respectar», afirmava el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, en declaracions a Diari de Girona, però lamentava que «vol dir que no s'està aconseguint erradicar la pandèmia».

El sector ara està pendent de la incidència que tindran aquestes mesures. El que tindrà més afectació, al seu parer, seran les reserves de celebracions com aniversaris, casaments o àpats d'empresa, que en la seva majoria «ja estaven parades». Però afirma que els banquets, que són una part del sector que ara s'estava tornant a reactivar, patiran «una marxa enrere». Sobre l'oci nocturn, va manifestar que «el més fàcil és tancar» però alertava que els contagis poden arribar «per qualsevol via».

Pel que fa a les distàncies entre taules, Carreras defensa que pràcticament tots els seus associats ja les mantenien com a part dels protocols que estaven seguint. A més, estima que la major part de clients que van a bars i restaurants no solen ser de deu persones.

Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, afirmen que «no podem criticar unes mesures sanitàries a favor que no hi hagi tants contagis» deia el seu president Antoni Escudero. Però, d'altra banda, afegia que «hem d'aprendre a conviure amb la pandèmia» ja que «ens està portant a una ruïna i no podem parar el país».

Per això, considera que «estan fent pedaços per anar tirant» fins que «arribi una solució, que és la vacuna». Escudero lamenta, però, que sigui el seu sector el que acaba patint més restriccions, ja que els contagis poden produir-se en qualsevol entorn.