Instal·len aparells per mesurar el nivell de les aigües subterrànies de la Pletera, a l'Estartit

Coordinació de la Diputació

La Diputació representa i coordina el projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) «Girona, regió, sensible a l'aigua». Aquest agost, la Diputació ha col·laborat per instal·lar els diferents piezòmetres a la zona de la Pletera, a prop de la desembocadura del Ter.

Aquest ecosistema de dunes i maresmes es troba una mica per sota del nivell del mar, motiu pel qual pot rebre aportacions d'aigua marina a causa de temporals o per l'efecte del vent, a més de rebre aigua dolça provinent –de forma secundària– del Ter i de la pluja.

Es tracta d'una reserva natural parcial que conté una gran biodiversitat i que té una funció protectora d'espècies migratòries i en perill.

Fa uns dies s'hi van col·locar dos piezòmetres: l'un al Ter Vell i l'altre a les basses d'en Coll. Tot i això, com que la zona de la bassa de Fra Ramon és més dinàmica geològicament, aquí s'hi han instal·lat quatre piezòmetres.

En dues de les ubicacions s'hi han col·locat tubs d'acer inoxidable de longituds diferents (0,80 i 3 metres), que permetran una lectura manual de nivells freàtics superficial i profunda de la llacuna. La perforació, expliquen, s'ha fet amb el mètode mecànic a percussió.



Actuació ambiental

Els sis piezòmetres completen una xarxa de mesura que també compta amb sensors aquàtics disseminats per les llacunes. Amb les dades que recullin els sensors i els piezòmetres, se sabrà millor com circulen les aigües freàtiques, si s'evaporen o no, si hi ha variacions abans i després de les pluges...

En definitiva, expliquen que l'objectiu és conèixer millor l'estat de la llacuna. Es tracta d'una actuació ambiental (no agrícola).

La Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, beneficiària del projecte, ha comptat amb el suport de la Universitat de Girona (UdG). El projecte rep el cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la Diputació de Girona.