Localitzen l'excursionista perduda a Sadernes després de dotze hores de recerca

Bombers de la Generalitat de Catalunya, ahir a les 19.22 hores, van aconseguir trobar la dona de Barcelona de 39 anys desapareguda a Sadernes en perfecte estat de salut. La van trobar al salt de la Capa, una cinglera inversemblant damunt la riera de Sant Aniol. Es tracta d'una cinglera amb passos estratègics que, si no els coneix, l'excursionista queda aïllat amb cinglera dalt i cinglera a baix.

L'excursionista va poder resistir viva durant força temps en una situació molt complicada, en la qual tota persona que surt sola a la muntanya s'hi pot trobar. Un espant per recordar i que va acabar bé.

La dona es va fer visible a les 17.51 hores després d'haver fet senyals a l'helicòpter. A aquesta hora, l'aparell havia reiniciat la cerca, que havia hagut de suspendre una estona per causa de la tempesta que va caure a la zona. Després van tornar a l'operació. Un cop identificada, les unitats terrestres van arribar a la cinglera on la dona s'havia situat i després tots van ser hissats, un a un, a l'helicòpter.

Per arribar al salt de la Capa la dona va haver d'arribar a Sant Aniol d'Aguja, passar pel gorg Blau i pujar per can Barrufa per uns senders estrets on un mal pas pot ser fatal.

La dona va ser trobada a faltar el dijous dia 13 i el divendres a la matinada els familiars van denunciar la desaparició als Mossos d'Esquadra. El dispositiu de recerca va quedar activat ahir divendres, dia 14 d'agost, a les set del matí.

Ahir al matí, la unitat canina dels bBmbers va agafar mostres de la tenda que la dona havia posat al pati de ca la Bruta, el dimecres dia 12 d'agost. Es tracta d'un hostal refugi situat a mig camí de la ruta entre Sant Aniol i Sadernes. Més en concret, està situat al costat del pont de Valentí. Es tracta d'un establiment regit per guies de muntanya que també van participar en la cerca.

El problema era que ca la Bruta és l'epicentre de l'Alta Garrotxa, d'on una persona pot anar a Talaixà, a Sant Aniol d'Aguja, a la Vall de Riu, al Bassegoda o a la zona de Sant Grau (Sales de Llierca).

Amb experiència amb travesses de muntanya la dona hauria marxat sola el dijous a l'hora de la sortida del sol. Va endinsar-se en un territori que el sotscaporal de guàrdia dels Bombers, Gabriel Marzó Utrilla, va definir de complicat amb penyasegats. Alguns dels més coneguts són els cingles de Bistoltes a Sales de Llierca, les cingleres de Talaixa o els cingles del Ferran a Oix. En conjunt, és una zona molt complicada.

Per això, a més de la unitat canina, una unitat subaquàtica del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials va seguir els cursos d'aigua i va fer incís en els gorgs de la riera de Sant Aniol.

Paral·lelament, durant tot el matí d'ahir, helicòpters dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra van buscar indicis de la dona des de l'aire. Entre les 16 i les 18 hores, la forta tempesta que va afectar l'Alta Garrotxa va fer aturar la cerca aeria. A partir de les 18.30, fins que el capvespre va obstaculitzar la visió en la cerca aèria, va continuar.

La cerca terrestre va continuar sota la pluja i les pedregades que van caure en aquelles zones. Al voltant de les 17 hores, a l'operatiu instal·lat a Montagut i Oix repartien entrepans i begudes als bombers que durant tota la jornada havien caminat a la cerca de l'excursionista desapareguda. Els bombers arribaven a l'operatiu amb vehicles tot terreny i visiblement cansats. El sotscaporal de guàrdia va explicar que era una zona molt extensa amb un bon nombre de rutes.



Molta gent

Tot i les limitacions d'estacionament a l'aparcament de Sadernes per evitar un excés de visitants a l'Alta Garrotxa, aquest estiu és un dels de més afluència de gent a l'espai natural protegit. El confinament ha estat una de les causes per la qual molta gent ha decidit deixar les ciutats i retrobar-se amb la natura, on es pot gaudir de solitud, aire lliure i allunyar-se de les màscares i els distanciaments preventius.

En aquestes últimes setmanes, molta gent ha entrat a peu a l'espai natural després de deixar el vehicle a Montagut i caminar sis quilòmetres fins a Sadernes. Un cop allà, la gent es reparteix per tota l'Alta Garrotxa on troben fauna salvatge, una riera, muntanyes, espadats, ermites i paisatges espectaculars. Les albades, però, poden portar a situacions complicades.

D'altra banda, l'excés de visitants ha fet que el Consorci de l'Alta Garrotxa s'hagi queixat d'algunes actituds incíviques.