Mossos i Agents Rurals es coordinen per evitar la pesca furtiva i controlar el fondeig a la Costa Brava

Els Mossos i els Agents Rurals s'han coordinat per patrullar el litoral de la Costa Brava, evitar la pesca furtiva i controlar el fondeig d'embarcacions. L'entrada en servei de la nova base marítima de la policia a Palamós (Baix Empordà) ha permès que els dos cossos hagin fixat un protocol d'actuació. Els Mossos d'Esquadra patrullaran així pel parc natural del Montgrí i les illes Medes, i arribaran fins a cala Montgó, a l'Escala (Alt Empordà). De fet, la col·laboració ja ha començat aquest mateix cap de setmana. Els Mossos, entre d'altres, han controlat la velocitat de les motos aquàtiques per l'interior del parc. A més, amb el suport de l'helicòpter dels Agents Rurals, també vigilaran que les embarcacions no fondegin en zones no permeses.

La policia marítima dels Mossos i el grup de suport marí dels Agents Rurals han fixat les pautes de col·laboració i coordinació per vigilar i controlar el litoral i els espais protegits de la Costa Brava. Aquestes competències, exercides pels Agents Rurals en virtut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es desenvolupen des del 1986 (quan van tenir lloc els primers serveis marítims del cos).

L'entrada en servei de la nova base marítima dels Mossos al port de Palamós, el 27 de juliol passat, reforça el control del litoral gironí. I se suma –i complementa- la base que els rurals tenen al port de Roses (Alt Empordà), donant millor cobertura a tota la Costa Brava.

Així, els Agents rurals, com a policia administrativa i judicial en qüestions ambientals, i els Mossos d'Esquadra, com a policia ordinària i integral a Catalunya, han fixat les pautes de col·laboració i auxili mutu a la façana marítima de les comarques gironines.

La col·laboració entre els dos cossos ha començat aquest mateix cap de setmana. Els Mossos han patrullat per aigües del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. En aquest operatiu, s'ha incidit especialment en evitar la pesca furtiva, controlar la velocitat de les motos aquàtiques per dins del parc natural i garantir que les embarcacions amarrin a les boies destinades a particulars.

El patrullatge de la unitat marítima dels Mossos s'estendrà fins a cala Montgó, a l'Escala. De manera coordinada, i amb el suport de l'helicòpter dels Agents Rurals, controlaran el fondeig d'embarcacions a zones no permeses del litoral.