La pandèmia impulsa les consultes mèdiques virtuals amb una nova eina

Més de 150 professionals dels hospitals Doctor Josep Trueta de Girona i Santa Caterina estan utilitzant de manera rutinària una nova eina de videoconsultes que s'ha desenvolupat durant la pandèmia. Els dos centres ja han fet més de 3.000 visites virtuals amb aquest mecanisme, que està previst que s'implanti en disset hospitals de Catalunya, entre els quals els vuit de l'ICS.

Aquest programa es va començar a desenvolupar en plena crisi del coronavirus davant de la necessitat de poder gestionar i atendre les consultes externes de forma no presencial. Té la particularitat que està integrada al sistema SAP Argos; és a dir, a l'estació clínica de treball dels professionals mèdics. Així, compleix amb tots els requeriments de seguretat necessaris. Aquesta integració en facilita la utilització i és molt intuïtiva.

A l'hora en què el pacient té programada una cita de videoconsulta, el professional envia un missatge de text codificat (SMS) al mòbil de l'usuari. I en aquest moment, el pacient entra a una sala d'espera virtual. És el professional qui decideix quan inicia la videotrucada i comença la videoconsulta, en funció dels pacients que té a la sala d'espera virtual. El pacient es connecta amb el mòbil, mentre que el professional pot decidir fer-ho a través de l'ordinador (al lloc de treball o des de casa si està fent teletreball) o des del mòbil.



Compartir pantalla i fer un xat

Els hospitals Trueta i el Santa Caterina són els centres que tenen més avançada la implantació de l'eina, que està en fase de millores a partir de les aportacions dels mateixos professionals. Així, a la darrera versió s'ha incorporat la possibilitat de compartir amb l'usuari la pantalla que visualitza el professional (i, per exemple, poder ensenyar el resultat de les proves que s'ha fet el pacient) i fer un xat entre el professional i el pacient. A més, s'està treballant perquè el pacient també es pugui connectar a través de l'ordinador (no només amb el mòbil) o una tauleta i que es pugui enviar informació, com ara documents de peticions d'analítiques, perquè es puguin cursar a l'atenció primària.