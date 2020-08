Una intensa pedregada descarrega a la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany

Les previsions que aventurava des d'ahir al matí el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es van complir i a les comarques del Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà va caure, a mitja tarda, una violenta pedregada. La tempesta va afectar municipis com Besalú i Tortellà, a la Garrotxa; Serinyà, ja al pla de l'Estany, i Albanyà, a l'Alt Empordà. Van arribar a caure pedres de la mida d'una pilota de ping-pong. Finalment, la tempesta no va acabar afectant altres comarques que també estaven en alerta, com és el cas del Gironès. De fet, només el Baix Empordà i la Cerdanya quedaven fora de l'avís del Meteocat.





Bona tarda! sense paraules m'he quedat veient com és gestava la tempesta d'aquesta tarda. impressionant! pic.twitter.com/5iT9HfqT4I — Gabriel Garrotxa!!*!! #FemXarxa (@lopalangana) August 14, 2020