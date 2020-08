Transportistes reclamen a les ITVs més flexibilitat amb les revisions

La crisi del coronavirus ha accentuat la problemàtica que arrossega des de fa temps l'Associació de Transports de Girona, Asetrans, amb les inspeccions tècniques de vehicles (ITV). Els transportistes reclamen més facilitats a l'hora de dur a terme les inspeccions i demanen no haver-les de passar dos cops en mesos consecutius.

La primera petició va dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i a PrevenControl, l'empresa concessionària de les ITVs a Girona. L'associació gironina considera necessari que hi hagi més flexibilitat horària, més línies especialitzades i que s'adeqüi la normativa per passar la inspecció de camions i autobusos de servei públic. Tot i que Asetrans, que engloba 450 empreses i uns 3.000 vehicles, manté un «contacte fluid» amb PrevenControl i la Generalitat, considera que les seves principals reclamacions no estan tenint solucions en aquests moments.

La segona petició va destinada al Ministeri d'Indústria, a qui exigeixen que un vehicle no hagi de passar la inspecció dos cops de manera consecutiva, un fet que pot succeir provocat per la moratòria derivada del tancament de les estacions durant l'estat d'alarma. A un camió o un autobús que han de passar la inspecció cada mig any i que els tocava al març, la moratòria els permetia fer-la a l'agost. Però la normativa només té en compte la data original i, per tant, obliga a tornar-la a passar al setembre del mateix any. Per evitar aquesta reiteració innecessària, fins i tot el defensor del poble ha recomanat al Govern espanyol que el termini de validesa es comptabilitzi a partir de la inspecció realitzada.

El director d'Asetrans, Jordi Esparraguera, explica que aquestes reivindicacions se'ls han anat complicant amb el pas del temps. «Tenim dificultats per passar les ITVs en aspectes que són simples», comenta. «Creiem que en les empreses de servei públic hauríem de tenir un tracte diferent, ni millor ni pitjor, però sí diferenciat del particular», afegeix. Des d'Asetrans denuncien que les estacions ITV estan tenint «un enriquiment injust».

El sector del transport vol agilitzar un procés que podria ser senzill, però sovint acaba sent costós i ple d'obstacles. «Per petits aspectes que es podrien corregir allà mateix, ens veiem obligats a tornar al taller, buscar un altre dia per passar la ITV...», lamenta Esparraguera. Això suposa més temps d'aturada del vehicle i, per tant, un augment de la despesa per a l'empresa.

El confinament i l'estat d'alarma han deixat un gran nombre de «vehicles caducats» a les carreteres. Segons l'associació, el 70% de la seva flota de transport regular de viatges ha de passar la ITV entre juny i setembre. «Nosaltres no tardem el mateix temps que un cotxe a passar la inspecció», avisa el director. La principal problemàtica rau en els autocars, «sobretot en els escolars, ja que si aquest col·lapse es manté fins a l'inici de setembre, serà impossible prestar el servei», conclou.