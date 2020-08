La Generalitat no precisa quan entraran en vigor les noves mesures

Les noves mesures pactades divendres pel Govern central i les comunitats autònomes per lluitar contra els rebrots del coronavirus començaran a entrar en vigor de manera progressiva a partir d'avui, a mesura que siguin publicades als respectius diaris oficials. A La Rioja ja es comencen a aplicar (i hi han afegit la recomanació de l'«autorastreig» de contactes), a Galícia i Castella i Lleó ho faran demà dilluns, i dimarts al País Valencià, tot i que el Govern central encara no les havia publicat, ahir, al Butlletí Oficial de l'Estat.

A Catalunya, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, no va precisar ahir quan s'aplicaran les noves normes, encara que sí que va negar que l'acord per tancar l'oci nocturn, restringir l'horari de bars i restaurants i prohibir fumar sense distància de seguretat suposi una «incongruència» en relació amb les mesures preses abans. «Jo no parlaria d'incongruències. Cap. Absolutament al contrari», va dir. Segons ell, la majoria de mesures aprovades per l'Executiu i les comunitats ja eren vigents a Catalunya que, va dir, n'ha d'«adaptar» algunes, com avançar una hora l'horari de tancament de restaurants i bars fins a la una de la matinada –i només podran rebre nous clients fins a mitjanit.

«Les mesures que es van anunciar divendres no són cap novetat, ja les havíem anat implementant», va assegurar per matisar que no són oficials fins que surtin al Diari Oficial de la Generalitat, de manera que, un cop publicat l'acord del Consell Interterritorial de Salut, «les assessories jurídiques faran el seu treball per adaptar-ho tot i harmonitzar». De fet, va recordar que el Govern català va presentar al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació amb el tancament de l'oci nocturn, per la qual cosa, sosté, caldrà esperar la resolució. En aquest sentit, precisament, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va assegurar ahir que el Govern no pot limitar l'horari en restaurants i bars musicals de 63 ciutats catalanes, entre les quals Barcelona, perquè així ho va dictar de forma provisional el TSJC.

Al País Basc, i davant del creixement dels contagis dels darrers dies, el Govern declararà demà de nou l'emergència sanitària a tot el territori. La consellera de Salut, Nekane Murga, va advertir ahir a Bilbao que Euskadi està davant «un possible tsunami» de casos de covid-19. Per això, des del Govern basc insisteixen als ciutadans en la necessitat de revisar l'oci nocturn i d'actuar amb prudència.

Davant de l'ampliació de les mesures per part d'algunes autonomies, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reclamar al Govern central que lideri una estratègia comuna enfront del coronavirus per evitar «una cascada de normatives per comunitats autònomes». «Tornarem bojos els ciutadans», advertia Ayuso.