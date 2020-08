L'aeroport comença a aixecar el vol després de tres mesos negres

Un dels sectors que el confinament i l'estat d'alarma van deixar més tocats van ser els aeroports. El de Girona no en va ser l'excepció i, des de mitjans de març fins a finals de juny, ha presentat unes xifres que assolien mínims històrics inimaginables. Segons les dades proporcionades per l'empresa gestora Aena, al juliol per l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar hi han passat 34.702 passatgers, una xifra que amb prou feines suposa una desena part dels 294.744 del mateix mes de 2019, però, tanmateix, revela un petit indici de recuperació progressiva després de la sequera total dels mesos anteriors.

En un any en condicions normals, l'aeroport comença a experimentar un augment de passatgers al març. La temporada s'allarga fins a l'octubre, amb pics al juliol i a l'agost. En circumstàncies habituals, a aquestes altures ja s'havia superat el milió de passatgers, però aquest any la cosa queda en tan sols 115.805. D'aquests, 60.056 corresponen a les arribades a Girona, mentre que 55.749 eren els que sortien de la ciutat.

El descens respecte a l'any anterior també es fa palès en el nombre d'operacions d'aquests primers set mesos de l'any. Mentre que el 2019 es van enlairar i van aterrar 7.969 avions, enguany només 1.783 ho han fet fins ara. D'altra banda, el que ha augmentat és el trànsit de mercaderies, que dels 48.568 quilos de l'any passat s'ha enfilat als 157.520 quilos, segons les dades d'Aena.

La primera pedra

La corba denota un creixement exponencial al juliol respecte als 18 passatgers del maig o els 480 del juny. Les dades encara estan lluny del que és habitual al pic de l'estiu, però els professionals del sector confien que, si l'estabilitat sanitària es manté, podran registrar un altre pas endavant en aquest mes d'agost. Les restriccions d'alguns països a l'hora de visitar Espanya i la por de molts ciutadans de viatjar a l'estranger també han tingut efecte sobre el perfil de passatgers de l'aeroport. El juliol de l'any passat, només un 0,2% era usuari de vols nacionals, mentre que aquest any representen un 2% del total.

Les aerolínies

Un any més, Ryanair s'endú la part més grossa del pastís a l'aeroport de Girona. Tot i l'anunci de la intenció de la companyia de baix cost irlandesa de tancar la seva base a Girona el gener passat, aquest any han transportat 88.020 dels 115.805 passatgers de l'aeroport. Les negociacions dels sindicats van impedir que Girona perdés un 76% del seu trànsit. Durant aquests mesos, l'empresa s'ha vist involucrada en disputes legals per «coaccions» i «mala fe» en les negociacions amb els treballadors i un ERTO «fraudulent».

Molt lluny de Ryanair se situa la russa Pobeda Airlines, que connecta Girona amb Moscou i ha mogut 15.129 passatgers, un 13% del total. Completa el podi l'holandesa Transavia, amb 9.575 usuaris i un 8% del trànsit.

Les rutes més sol·licitades

L'aeroport que més trànsit de passatgers genera a Girona és el Galileo Galilei de Pisa. Aquest any, 18.385 persones han fet ús de la connexió de Girona amb l'aeròdrom italià. El segueixen l'aeroport d'Eindhoven, als Països Baixos (16.683); el de Moscou-Vnúkovo, a Rússia (15.165); el Karlsruhe-Baden d'Alemanya (8.869) i el de Rabat-Salé al Marroc (6.660).