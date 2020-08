Mor un olotí de 16 anys ofegat quan feia «snorkel» a Platja d'Aro

La Costa Brava ha sumat la seva desena víctima mortal. Un jove de 16 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot, va perdre ahir la vida ofegat quan feia snorkel davant la platja Gran de Platja d'Aro. Amb aquesta nova defunció, les comarques gironines sumen la meitat de tots els ofegats en platges de Catalunya, que ja en són 20, segons va informar ahir Protecció Civil.

El succés d'ahir es va desencadenar quan els pares del menor van alertar a dos quarts de quatre de la tarda els socorristes de la platja que el seu fill feia una hora que havia entrat a l'aigua amb el tub i les ulleres a fer snorkel i no en sabien res. Arran d'això, els socorristes van alertar la Policia Local de Castell-Platja d'Aro. Ambdós cossos de salvament es van mobilitzar, la policia amb una embarcació i els socorristes amb motos d'aigua per fer la recerca. Al mateix temps, es va activar a la Unitat Marítima dels Mossos, Salvament Marítim i Bombers. Pels volts d'un quart de cinc de la tarda, es va localitzar el cos del jove surant. El van traslladar cap a la sorra, on els serveis mèdics del SEM –que va activar l'helicòpter fins a la platja– el van intentar remuntar. Li van realitzar les maniobres de reanimació però no van poder-li salvar la vida.

Des de la Policia Local es va activar la unitat de suport psicològic del Dipsalut per atendre els pares del menor, que estaven passant el dia a la platja. Són una família que viu a Olot i que s'estava uns dies de vacances a la població. En el moment dels fets, a la platja Gran de Platja d'Aro onejava la bandera verda. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir-ne les causes. L'autòpsia en serà la clau.

Tres menors finats aquest estiu

Amb aquesta víctima mortal de Platja d'Aro, ja són tres els menors d'edat que han perdut la vida a les platges de les comarques gironines. I és que el 29 de juny dos nens van perdre la vida a la platja de la Perola de Roses. Els nens tenien 6 i 7 anys, i tot i que van ser traslladats en estat crític en centres hospitalaris, finalment van morir.

La resta de víctimes mortals (7) són persones d'edat avançada, que tenien entre 63 i 88 anys. Unes persones que sovint responen al perfil de l'ofegat silenciós, ja que tenen patologies prèvies i les pateixen quan són a l'aigua.