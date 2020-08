La plataforma antiabocador de Cruïlles reclama que Vacamorta es buidi «del tot»

La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) reclama a la Generalitat que Vacamorta es buidi «del tot». L'entitat critica que el Departament de Territori actuï a cop de tribunals i que hagi exhaurit «fins a l'últim moment» el termini que li va interposar el TSJC per nomenar un responsable del buidatge de l'abocador. Assegura, a més, que la designació del director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, suposa posar al capdavant algú que s'ha mantingut «fidel a les ordres» de la conselleria «perquè no es buidi l'abocador de tots els residus abocats il·legalment entre el 2000 i el 2014», sinó només «parcialment» (retirant els que s'hi van llançar a partir del 2003).

«Al·leluia, el TSJC ha aconseguit que algú es faci responsable de l'abocador de Vacamorta», diu la plataforma. Aquest dimecres, en compliment de la interlocutòria dictada pel TSJC, el Departament de Territori va nomenar el director de l'ARC perquè sigui ell qui, periòdicament, informi sobre l'estat del projecte per retirar els més de 2 milions de tones de deixalles que encara hi ha sota el subsol. La PAAC critica, però, que la Generalitat s'hagi vist obligada a fer aquest pas «a cop de tribunals». I que la designació de Tost com a responsable del buidatge s'hagi fet «exhaurint els terminis fins l'últim moment» –el que havia donat el TSJC caducava dimecres mateix- i «sota pena que hagués de ser el mateix conseller» qui assumís el càrrec en cas que Territori no respongués.

Els antiabocador recorden a la Generalitat que el mateix TSJC ja va deixar clar que, més enllà de la llicència ambiental, calia també tenir en compte la que va permetre l'activitat de l'abocador. Un permís municipal que data del 2000 i que, precisament, l'alt tribunal català també va anul·lar.



«Sort dels tribunals»

«Sort en tenim dels tribunals, del moviment ciutadà i de l'Ajuntament de Cruïlles, que estem lluitant per treure'ns de sobre aquest incontrolat, nociu i insalubre abocador», subratlla la plataforma. I aquí, la PAAC acusa la Generalitat d'haver permès que, fins que no es va clausurar del tot, Vacamorta anés creixent com també ho feien «els beneficis de l'empresa» que el gestionava (Recuperació de Pedreres SL). «Ara la Generalitat té 2,7 milions de tones de residus per treure, que haurà de pagar l'administració; és a dir, la butxaca de la ciutadania», conclou la PAAC.