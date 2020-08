El turisme a Catalunya caurà entre un 40% i un 60% aquest any

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va assegurar ahir en declaracions al programa Via Lliure de RAC1 que el seu departament calcula una caiguda del turisme a Catalunya que estarà «entre un 40 i un 60%» aquest any. La consellera va alertar que la situació del sector és «molt complicada» perquè les dades del juny indiquen un 87% de davallada respecte a l'any passat.

La consellera va manifestar que «calen 7.500 milions d'euros dels fons europeus per ajudar el sector». Aquest pressupost es destinaria, entre altres partides, a complimentar els ERTOs, a ajudes directes, a estimular la demanda i a impulsar la digitalització i la formació. Chacón també va recordar que aquests fons depenen del Govern espanyol.

La consellera també va denunciar que sovint «s'ha frivolitzat amb el turisme», el qual va definir com un «sector de sectors», perquè engloba moltes activitats econòmiques diverses. «Els 19 milions de visitants que venen cada any consumeixen i donen vida a molts àmbits, com la restauració, la cultura, el manteniment, els serveis...», explicava la consellera. «D'un dia per l'altre no podem substituir els 30.000 milions d'euros anuals que genera el turisme», va comentar Chacón, que també va assegurar que des del departament estan treballant per «reorientar-se».

Futur preocupant per als hotels

També va parlar ahir al Via Lliure de RAC1 el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, que va advertir que si la situació actual s'allarga, «molts hotels acabaran en concurs de creditors o en mans de fons voltors» i va demanar ajudes als governs que no impliquin «més endeutament» per als establiments turístics.