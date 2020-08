De vacances a Lloret de Mar desafiant els governs europeus

Tot i que la majoria dels governs europeus han recomanat als seus ciutadans que no viatgin aquest any a Catalunya, encara arriben a la Costa Brava alguns turistes valents que han decidit desafiar les directrius dels seus governants. Lloret de Mar ha recuperat una mica de turisme durant el mes d'agost i presenta una imatge més similar a la normalitat per a l'època que al juliol. La platja s'ha emplenat de para-sols –respectant la distància de seguretat– i molts hotels, com el Garbí o el Rosamar & Spa, que al juliol van mantenir la persiana abaixada, ja han obert les seves portes.

Precisament a l'hotel Garbí s'allotgen quatre amigues provinents del nord de París, Manoa Athimond, Valentine Brault, Margaux Weisse i Zoé Etchart. Les joves coneixien que Lloret de Mar és un indret famós per la festa i accepten amb resignació que l'oci nocturn estigui tancat: «És una pena, però hem trobat la nostra forma de passar-nos-ho bé», exclamen. «Al vespre, venim aquí al passeig, ens posem una mica de música de fons i prenem alguna cosa mirant el mar. També és fantàstic», diuen.

La situació actual els ha permès fer altres activitats, com anar en catamarà, i afirmen que estan molt satisfetes del viatge. A més, diuen que no estan preocupades per la covid. «Aquí hi ha més seguretat que a França, tothom respecta les normes», diuen.

Un altre ciutadà francès, François Deboucher, coincideix amb elles. «La gent és més respectuosa amb la mascareta aquí que a França», explica. El trobem al passeig marítim, per on camina sense protegir-se la cara. S'excusa explicant que només ha sortit un moment de l'aigua per anar a fer una foto als seus fills, que estan escalant les roques. «Però jo també respecto les normes normalment», riu. Segons explica, les mascaretes a França no són obligatòries a l'espai públic, tan sols en alguns municipis i carrers concrets. Com a curiositat, explica que abans d'aterrar a la Costa Brava va estar a Còrsega, on, segons afirma, «la gent no es prenia les mesures tan seriosament com aquí».

Deboucher i la seva família són uns habituals als estius a Lloret, on venen cada dos anys a passar un parell de setmanes. Abans que ell van venir els seus pares i la seva germana, i van informar-lo que tot era segur. «Quan mires el nombre de casos, en realitat tampoc n'hi ha més que a la nostra regió de França, així que no és més perillós estar aquí que allà», conclou.

«Ah, la Merkel és una catastrofista!», exclama Dilshad Rasho, que ha vingut de vacances a Lloret de Mar des d'Alemanya juntament amb el seu germà Nozar. «A nosaltres cap polític ens diu el que hem de fer, fem el que volem», riuen els dos germans d'origen iraquià. Segons els nois, arran de la crisi del coronavirus, la gent a Alemanya «estan més agressius del normal». «Aquí s'hi està tranquil i tothom és més simpàtic», riuen. Per això, tot i que en principi havien vingut per estar-se 7 dies de vacances, porten ja un mes aquí. «I no sé pas quan tornarem!», afirma Dilshad.

Al contrari que aquests dos germans, que han decidit allargar les seves vacances, Adnan Yeton, un ciutadà belga que viu a Holanda, està pensant de marxar abans d'hora. Té un apartament llogat per un mes sencer i, de moment, porta només una setmana a Lloret de Mar, però afirma que no sap si s'hi quedarà o no. «No m'agrada aquesta situació, no m'agrada haver de portar mascareta a tot arreu», es queixa. Yeton diu que no havia sentit que Holanda desaconsellés viatjar a Catalunya aquest estiu i lamenta que «quan vaig decidir venir, no sabia que hi hauria aquesta situació».

Un mal any per a les botigues

Els comerços de Lloret reconeixen que els carrers de la localitat han experimentat un augment de trànsit de persones a l'agost. En gran part, noten que hi ha més turisme nacional que altres vegades, però per alguns negocis no suposa cap solució per remuntar la temporada. És el cas de la botiga Blanc du Nil, on Cristina Costa comenta que «ve més gent, però no hi ha ganes de comprar». La seva roba atreu clientela de Barcelona i també francesos, però falta la despesa del turisme rus. «Aquest any no hi ha russos, i això es nota», lamenta Costa, per a qui està sent un any «una mica pobre».

Encara en pitjor situació es troben les botigues de souvenirs, com la que regenta Stephanie Lange. El turisme nacional, per a ells, no és rentable. «En el món del souvenir, no ens compren res. Una persona de Barcelona no es comprarà un record de Lloret de Mar», lamenta. Lange, que és una ciutadana francesa que fa més de 10 anys que viu a Lloret de Mar, està molt enfadada amb el Govern francès. «Cada matí estic pendent de la premsa d'allà i és clar que no ve gent, amb les notícies que surten!», exclama. «Quines mentides que han dit! Hi havia un moment que deien que a Catalunya hi havia 4 milions de persones tancades a casa sense poder sortir, quan en realitat a Barcelona els recomanaven no sortir de casa... però no estaven tancats!», es queixa.

Segons afirma, van patir molt quan França va amenaçar de tancar la frontera. Encara que finalment no hagi acabat passant, les declaracions han tingut conseqüències, afirmen. «Els que estaven aquí han marxat perquè tenien por de no poder tornar a casa seva, i els que havien de venir han cancel·lat perquè, per quedar-se a la frontera, doncs no fa falta», diu. Lange creu que el Govern francès ha fet aquesta jugada de manera estratègica perquè «aquí hi ha molt de turisme i està al costat de França». «Volien que es quedessin allà», conclou.

El turisme nacional

Roger Cucurell i Aida Aguilar són dos dels turistes nacionals que no s'han volgut arriscar a sortir fora del país. «No era plan», asseguren. Tot i que troben a faltar les discoteques, «quan vam plantejar les vacances ja ens imaginàvem que no hi hauria tanta festa», comenten, així que als vespres opten per «anar a prendre alguna cosa, passejar, i poca cosa més».

Els qui segur que no compraran cap souvenir són Unay Arilla i Cristóbal López, dos joves de Badalona que han decidit passar les vacances fent una ruta en bicicleta des de casa seva fins la frontera francesa amb el mínim de despesa. Acompanyats de la gossa de López, recorren la Costa Brava dormint en platges i quan arribin a França improvisaran la continuació de la seva aventura. «Si ens deixen seguir endavant, doncs endavant. I si no, doncs baixem», explica Unay.

Els trobem descansant del seu trajecte al carrer Venècia de Lloret. Encara que van en bicicleta, s'han hagut de posar la mascareta per anar pel centre de la localitat perquè els ha avisat la policia, segons expliquen, mesura que han acceptat sense cap problema.

Tot i això, afirmen que no tenen por del virus. «Et quedes com, vale, però és un virus. Hi ha molts virus al món, no hem de tenir por del coronavirus», reflexiona López. Els dos joves badalonins creuen que la Costa Brava es veu diferent aquest estiu, perquè «està molt buida i hi ha molts locals tancats». En aquest sentit, consideren que «el Gloria també ha fet molt mal». «Tampoc hi ha gaires guiris», afirmen, tot i que sí que han trobat alguns francesos.