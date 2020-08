Apareixen pintades i bosses de deixalles en llocs d'interès de l'Alta Garrotxa

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha denunciat accions incíviques i un augment dels visitants a l'Alta Garrotxa. El Consorci ha concretat que han aparegut pintades a la pedra natural. Es tracta d'una mala pràctica que ha augmentat respecte a les temporades de vacances d'altres anys. Les pintades són una agressió visual a l'entorn natural protegit i han de ser eliminades amb un tractament especial d'un cost econòmic elevat. A més han detectat un augment de les escombraries abocades al voltant de la riera de Sant Aniol. També han notat un augment de la presència d'excrements humans i de paper higiènic al voral de la riera. Es tracta d'un mal costum que contamina les aigües.

Pel que fa a les bosses d'escombraries, n'han trobades en els llocs més inversemblants. Fins i tot dins dels forats i les parets de la pedra dels gorgs.



Més gent que mai

El període de confinament i la vigilància de les regles per evitar el contagi de la covid-19 és una de les causes perquè en els mesos de juliol i agost molta gent hagi escollit l'Alta Garrotxa com a destinació per passar les vacances o els caps de setmana.

El president del Consorci de l'Alta Garrotxa, Santi Reixach, ha explicat que «ens hem trobat que aquests dies l'Alta Garrotxa ha quedat sobrepassada». Per tal d'evitar un excés de visitants van reduir el nombre de places de l'aparcament de Sadernes. Ha explicat que la mesura no ha estat un impediment per a la gent que volia entrar a l'Alta Garrotxa. En veure que l'aparcament de Sadernes estava ple, segons ell, deixaven el cotxe o la furgoneta a Montagut i feien els sis quilòmetres entre Montagut i Sadernes a peu.

Una gran part d'aquests visitants fa ús de les gorgues de la riera de Sant Aniol. Reixach ha avisat que compartir l'aigua d'aquestes basses pot ser un problema de cara al contagi de la covid-19.



Augment dels accidents

A part del rescat d'una excursionista que va mobilitzar els serveis d'emergències fa uns dies, hi ha hagut molts petits accidents que han necessitat operacions de rescat. Una gran part dels accidents han estat per relliscades als gorgs, encara que també hi ha hagut accidents de vehicles.

El 10 d'agost, el conductor d'un vehicle va haver de ser rescatat a la Mare de Déu del Mont després d'haver precipitat del vehicle en un barranc. El dia 9 d'agost, els Bombers van haver de rescatar tres passatgers d'un tot terreny que havia quedat encallat al terme municipal de Montagut i Oix. Van haver d'assegurar el vehicle perquè no caigués en un barranc.