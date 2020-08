El fiscal demana 22 anys de presó per a l'acusat de matar a trets un home a Lloret

El fiscal demana 22 anys de presó per a l'acusat de matar a trets un home en un descampat de Lloret de Mar el 13 de setembre del 2012; l'acusa d'un delicte d'assassinat i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. El sospitós va desaparèixer de les comarques gironines pocs dies després del crim i tenia una ordre de crida i cerca que no va donar fruits fins a l'abril del 2017, quan la Policia Nacional el va detenir a València per la seva suposada vinculació amb una extorsió perpetrada per un grup criminal.

Segons el fiscal, l'acusat va disparar fins a cinc vegades contra la víctima i els dos darrers trets, dirigits directament al cap.

La investigació ha conclós que el crim tenia a veure amb les discrepàncies per la gestió d'un negoci immobliari a Lloret.