Girona és la vuitena província de l'Estat amb més violacions el primer semestre

La província de Girona s'ha convertit en la vuitena de l'Estat amb més violacions en el primer semestre de l'any. En sis mesos de 2020, s'han detectat 29 casos.

Aquestes agressions sexuals han tingut lloc en diversos municipis de la demarcació però aquells que tenen més de 30.000 habitants n'acumulen nou. La major part han tingut lloc entre Lloret i Girona. En el municipi de la Costa Brava se n'han denunciat quatre casos i a Girona, tres.

Cal dir que amb l'anàlisi de les dades es pot comprovar que a Lloret hi ha hagut un creixement del 300% dels fets, ja que s'ha passat d'un a quatre respecte al primer semestre de l'any passat, mentre que a Girona tot i la denúncia de tres violacions, hi ha hagut un decreixement del 25%. S'ha denunciat un cas menys respecte al semestre de 2019.

Durant aquest període hi ha hagut alguns casos amb especial ressò mediàtic, com els de Salt i Lloret de Mar. A finals de juny, la Policia Local de Salt va detenir un jove per presumptament violar una dona de mitjana edat. L'arrestat va abordar la dona de matinada al barri dels Escriptors de Salt. El noi va fer-li tocaments i va forçar-la. Després de cometre l'agressió sexual, va fugir corrent. La víctima va identificar el presumpte autor de la violació quan la traslladaven al centre sanitari.

A Lloret de Mar durant el mes passat hi va haver dos casos. En ambdós, els presumptes autors dels fets han acabat detinguts. En un d'aquests, un jove va violar presumptament la noia en un portal d'un bloc d'apartaments. La Policia Local de Lloret va detenir poc després dels fets el presumpte agressor. Una setmana abans, una jove va denunciar una altra violació en un parc. En aquest cas, una patrulla de la Policia Local va aturar un home per incomplir les normes i anar pel carrer sense mascareta a mitjans de juliol. Just en aquell instant una patrulla de Mossos d'Esquadra que passava per allà el va identificar com a possible autor de l'agressió sexual a la jove de 21 anys i va acabar arrestat.



Barcelona i Madrid, líders

Les àrees amb més violacions d'Espanya durant el primer semestre de l'any són les províncies de Barcelona i Madrid. Un fet força lògic tenint en compte el gran nombre de gent que viu a les dues grans ciutats i a les poblacions de les àrees metropolitanes.

Barcelona està al capdavant de tot Espanya amb 179 casos d'agressió sexual amb penetració. Mentre que Madrid ocupa el segon lloc, amb 101 fets detectats durant el primer semestre de l'any. S'ha de dir que a Barcelona s'ha patit una tímida baixada de les violacions (1,6%) respecte a l'any passat, quan es van denunciar 182 casos. En canvi, a Madrid aquest delicte ha patit una davallada més destacada (-14,4%). El primer semestre del 2019, la policia va tractar 118 casos.

La tercera província en nombre d'agressions sexuals amb penetració és la de València. Aquí hi ha hagut un increment del 8,1% dels fets i se n'han denunciat 40 entre el gener i el juny d'aquest any, mentre que l'any anterior en van ser 37 durant el mateix període.



Segòvia i Sòria: zero casos

Mentre que a la major part de províncies espanyoles s'ha denunciat almenys un cas de violació, en canvi, hi ha dues províncies que s'han quedat a zero casos: les de Segòvia i Sòria, segones les dades de criminalitat del segon semestre del Ministeri de l'Interior.

També hi ha cinc províncies on només s'ha denunciat un sol cas d'agressió sexual amb penetració entre els mesos de gener i juny. Es tracta de les d'Albacete, Palència, Càceres, Conca, Zamora. A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, la policia tampoc ha tractat cap cas de violació en els primers sis mesos de l'any. En total a Espanya s'han tractat 783 violacions, un 5,1% menys que el 2019.