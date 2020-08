Monitors i alumnes del casal de Verges, negatiu en PCR

Els monitors i alumnes del casal d'estiu de Verges (Baix Empordà) que van estar en contacte amb un cas de coronavirus han donat negatiu en la prova PCR que els van fer el dijous de la setmana passada. Els responsables de l'activitat van suspendre tot el casal de forma preventiva des del divendres i ara l'Ajuntament ha anunciat que a partir d'aquest dimarts es reprendrà per a tots aquells infants dels cursos de P3 fins a 3 de primària a l'escola del municipi. El grup de grans, d'entre 10 i 12 anys, seguiran en aïllament preventiu. De cara a la setmana vinent es preveu recuperar l'activitat al pavelló per al grup de joves d'entre 10 i 12 anys. De tota manera, el casal mantindrà els grups aïllats entre ells per evitar situacions de contacte.

La setmana passada un dels alumnes del grup de grans va resultar tenir la covid-19 tot i que no en mostrava símptomes, tal com van explicar els responsables de l'activitat de lleure. Una vegada va tenir el resultat, es van activar els protocols que marquen les autoritats sanitàries i es va fer una prova de PCR a tots els companys que havien compartir grup amb el jove als seus monitors i també a la resta de contactes estrets. Ara, s'ha pogut saber que cap dels companys del casal ni dels contactes estrets del noi han estat infectats.

Des de l'Ajuntament celebren les "bones notícies" però demanen a la població mantenir la precaució i respectar totes les normatives sanitàries corresponents com ara portar sempre la mascareta o mantenir la distància social. De la mateixa manera, el consistori ha agraït a l'equip de monitors la feina feta des de l'inici del casal i especialment durant aquests últims dies.