Recerca d'un excursionista desorientat a l'Alta Garrotxa

Els Bombers han participat aquesta nit passada en una recerca d'un excursionista a l'Alta Garrotxa.

Pels volts d'un quart de dotze de la nit van rebre l'alerta dels responsables d'una masia de Montagut i Oix que els informava que un client que s'hi allotjava no havia tornat encara.

L'home havia marxat d'excursió per l'Alta Garrotxa a primera hora del matí i des de llavors, hi havien pogut parlar un cop però ja no hi havien pogut contactar. Se li havia acabat la bateria del mòbil.

Els Bombers van començar a buscar per la zona amb dues dotacions terrestres i cap a tres quarts d'una el van localitzar a prop d'una ermita, la del Moller.

La recerca va acabar bé, l'excursionista s'havia desorientat però estava sa i estalvi.