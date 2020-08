La regió sanitària de Girona supera els 9.200 casos de coronavirus

A la regió sanitària de Girona, els casos de coronavirus acumulats pugen a 9.262. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, s'han registrat 69 nous casos de Covid-19 en aquesta àrea.

Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores).

Hi ha 27 pacients ingressats, 10 dels quals es troben a l'UCI.

El risc de rebrot se situa en 80,55 i es manté en moderat des de fa dues setmanes, quan va sortir de la zona vermella. La Rt continua creixent (1,12), després que en el balanç de fa tres dies superés la barrera de l'1. La taxa de confirmats per PCR del 7 al 13 d'agost és de 35,85.

Descens del risc de rebrot a Figueres

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 130,36 (fa dues setmanes es trobava en 688,34 i fa una en 295,57). La Rt és de 0,67 i la taxa de confirmats per PCR, de 63,51 -131,24 fa una setmana; 241,32 fa dues-. Hi ha 8 pacients ingressats (un menys respecte a l'última actualització), 2 a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 622 casos (+5), 707 amb totes les proves. 12 persones han mort.

A la capital de l'Alt Empordà es va registrar un fort increment de contagis el juliol i després d'unes setmanes amb restriccions en aquesta ciutat i a Vilafant, Salut les ha aixecat aquest dilluns, després d'haver confirmat el descens dels contagis.