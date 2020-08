Salut demana que el grup estable a les aules sigui «el més petit possible»

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, vol que el grup estable de convivència a les escoles sigui «el més petit possible», però admet que la «realitat» de cada centre el definirà. En una entrevista a RAC1, Argimon va situar ahir el «malentès» amb Educació (dissabte ell mateix havia insinuat que els grups proposats eren massa nombrosos) en què no és Salut qui fixa les ràtios, sinó que competeix a la conselleria de Josep Bargalló. Segons Argimon, la proposta de ràtios d'Ensenyament segueix les recomanacions de les normes internacionals, que insten a crear grups estables de convivència a les escoles que tinguin poca relació amb la resta per evitar els contagis per coronavirus.

En tot cas, representants de Salut i d'Ensenyament es reuniran dijous per «actualitzar» el protocol de seguretat de les escoles per al pròxim curs, que podria anar modificant-se en funció de l'evolució de la pandèmia i adaptant-se a la situació de cada centre educatiu.

«Petits» grups de convivència

Argimon va destacar la importància dels grups estables de convivència per a la tornada a les escoles, ja que hauran d'actuar com una mena de «bombolla», però no va entrar a definir quants alumnes n'haurien de formar part des del punt de vista de criteris sanitaris. El responsable de Salut Pública va resoldre que fixar les ràtios depèn de la capacitat organitzativa i disponibilitat dels centres i competeix al Departament d'Educació. Així, va precisar que no és la seva conselleria la que va proposar mantenir les ràtios de 25 a 30 alumnes a les escoles, sinó Ensenyament.

També va assegurar que els protocols que hauran de seguir les escoles davant de possibles casos de covid-19 entre alumnes o docents, que van presentar dijous Educació i Salut de forma conjunta, no s'han de «revisar», sinó «acabar-los d'afinar» i concretar-ne «la part més operativa» i per això es reunirà dijous amb representants d'Educació; no amb el conseller Bargalló, ja que les reunions tindrien un caràcter més tècnic.

Sobre si els alumnes hauran de portar mascareta a les aules (inicialment s'havia descartat), Argimon va admetre que aquest és un element «revisable», sobretot per als infants de més de 10 anys en funció de l'evolució de la pandèmia i de les taxes d'infecció. En tot cas, va puntualitzar que introduir aquesta mesura no suposa grans canvis organitzatius i per això es podria revisar «de forma ràpida». Encara que, segons ell, Ensenyament considera que l'ús de mascaretes no és adequat «pedagògicament» ni «culturalment».

Preocupació per la tornada

Argimon va reconèixer que els «preocupa molt» la tornada de les vacances. «El virus es mou bé en aglomeracions, Barcelona i l'àrea metropolitana són ciutats molt denses i el virus es pot transmetre fàcilment a través de vies de comunicació», va advertir, i per això va insistir en la distància física, l'ús de la mascareta, la higiene de mans i evitar aglomeracions. «Pot semblar poca cosa, però és el que tenim. I amb aquestes, ens en podem sortir», va assegurar.

Sobre la situació epidemiològica actual a Catalunya, Argimon va advertir que, si bé s'ha estabilitzat, la taxa d'infecció i el risc de rebrot són «molt alts» i que aconseguir que baixin serà «molt lent i complicat», «una cursa de fons». Així mateix, segons el seu parer i les dades de diversos informes, tot apunta que a finals d'agost Catalunya es trobaria en una «fase d'estabilització».

Pel que fa al protocol covid-19 a les aules, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que «si cal aprofundir encara més en algun tema degut a la nova situació epidemiològica, s'haurà de fer». Aragonès va dir que s'està treballant en un protocol «per una tornada a les escoles segura».