La caiguda d'un arbre de més de vint metres fa tancar un gorg de les Planes

Un vern de riera de més de vint metres d'altura, el diumenge al matí, va caure a la zona del gorg de can Poetí. En la seva caiguda, el vern va topar amb dos arbres més que van quedar tombats i molt afectats. Davant de la caiguda de l'arbre i els efectes en els altres, l'Ajuntament va decidir tancar l'accés del gorg de can Poetí, al voltant de les 13 hores.

La caiguda del vern va ser provocada pel fet que són arbres que agafen molta altura i en canvi tenen poc arrelament. Així, el pes de les branques més altes fa que l'arbre quedi desenganxat de terra i caigui.

En els pròxims dies, la Brigada d'Obres i Serveis de les Planes traurà els arbres i el gorg tornarà a ser accessible als banyistes. El gorg de can Poetí és un dels quatre gorgs que l'Ajuntament de les Planes ha habilitat per als banyistes, que són el gorg de la Plana, el de Santa Margarida, el del Molí dels Murris i el de can Poetís. L'accés a aquests gorgs està limitat a vint persones. El control el fan dos vigilants i set informadors que procuren que només 200 persones al dia facin ús dels gorgs.

Els primers controls

Segons ha explicat el regidor de Turisme, Marc Puig, en el decurs de cada dia d'estiu un centenar de conductors solen accedir a l'aparcament dels gorgs, però són molts més els que no troben lloc i es reparteixen per les diferents àrees de bany o les piscines municipals de la comarca. Les Planes va ser la primera localitat de la Garrotxa que va controlar els accessos als gorgs. Primer va fer un aparcament i va cobrar cinc euros per deixar-hi el cotxe. Alhora sancionava els conductors que deixaven el cotxe fora de l'aparcament.

Aquest any deixar el cotxe és gratuït però donen un tiquet de tres euros per adult que dona dret a passar el dia als gorgs. Segons el regidor de Turisme, la idea és que només hi hagi vint persones a cada gorg. Tot i això, com cada any, els vigilants han hagut de posar sancions per males pràctiques en un entorn natural.