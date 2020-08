Una dotzena d'arqueòlegs estudien el jaciment de la Dou, a la Vall d'en Bas

Un any més els arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona excavaran en el jaciment de la Dou, a Sant Esteve d'en Bas. Seran entre 10 i 12 arqueòlegs que del 15 al 30 d'agost estudiaran sobre el terreny les restes en un any, el de la pandèmia, marcat per les mesures de prevenció contra el contagi.

Com que aquest any visiten el jaciment més tard, trobaran el camp ja segat i això farà que aprofitin per obrir l'excavació en extensió. A més, com que els protocols contra la covid-19 són molt estrictes, no podran obrir el fossar. Això farà que aquest any el tipus d'excavació sigui diferent del d'anys anteriors i que aquesta diferència pugui aportar informació nova. L'any que ve serà l'últim any dels quatre adjudicats a la UAB. Com cada any, han programat una visita guiada al jaciment.

Des del 2005, s'han fet diferents excavacions que han permès detectar dues zones d'ocupació, una del neolític antic (4300-4900 aC) i una de l'edat de bronze (1500 aC-1000 aC). Els pobladors aprofitaven el terreny fèrtil de la Vall.