Girona, la sisena província amb més detinguts per gihadisme

Aquesta setmana es compleixen tres anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Uns atacs gihadistes que van consternar Catalunya i també la província de Girona, ja que s va descobrir que la cèl·lula terrorista autora d'aquesta massacre provenia de Ripoll.

El Ministeri de l'Interior actualitza cada mes les dades sobre operacions i detencions relacionades amb aquest tipus de terrorisme. Aquestes mostren -fins al juliol- que la província de Girona és el sisè punt d'Espanya on s'han detingut més persones acusades de ser presumptes gihadistes des de l'any 2012. En total s'han arrestat fins a 14 persones acusades presumptament de realitzar pràctiques relacionades amb aquest tipus de terrorisme.

Totes les detencions s'han dut a terme en un total de 10 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials. És a dir, entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

Catalunya és un lloc vulnerable i especialment després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, quan es van produir uns greus atemptats a l'agost amb múltiples víctimes mortals. A les comarques de Girona, es va descobrir que la cèl·lula terrorista provenia de Ripoll. De la cèl·lula, van morir-ne cinc dels 14 membres en una explosió a la casa d'Alcanar on fabricaven el material per provocar una gran massacre. Els membres de la banda tenien relació entre ells, alguns fins i tot eren germans i anaven a la mesquita de Ripoll. L'imam va morir en l'explosió d'Alcanar i era el suposat cap del grup. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autors dels atemptats o per estar-hi relacionats.

Per sobre de la província de Girona hi ha cinc zones d'Espanya on s'han produït més detencions per aquest tipus de terrorisme. Una d'aquestes és Barcelona, on hi ha hagut 48 operacions i 87 detencions des de l'any 2012. En segon lloc hi ha Madrid, amb 31 operacions i 71 arrestats. El tercer i quart lloc amb empat de detencions (33) hi ha les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta. En aquestes ciutats del nord d'Àfrica s'hi han realitzat 18 i 16 operacions policials en aquests vuit anys, respectivament. Mentre que la cinquena província amb més detencions és la d'Alacant, amb un total de 17 en 11 dispositius policials.

El 2017, últims arrestos a Girona

Per trobar detencions a les comarques gironines cal traslladar-se fins a l'any 2017. Per tant, fa tres anys que no es deté ningú per aquestes pràctiques, o almenys no ha transcendit i tampoc figura a l'estadística del Ministeri de l'Interior. Les dues més recents van ser a Figueres i daten del 5 de desembre de 2017. Els detinguts van ser dos germans d'origen marroquí de 30 i 31 anys que es dedicaven presumptament a administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda gihadista en què s'explicava com fabricar explosius o, fins i tot, com apunyalar civils. Ambdós van ingressar a presó.

A la localitat es va arrestar un altre presumpte terrorista el 13 de gener del mateix any. Un holandès que, segons els investigadors, pertanyia a l'Estat Islàmic i tenia una ordre de detenció per part de les autoritats holandeses per la seva presumpta pertinença al grup terrorista.

Un altre cas es remunta al 17 d'octubre del mateix any, quan feia dos mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La Guàrdia Civil va arrestar una jove de Palamós perquè presumptament formava part d'una xarxa afí al Daesh amb la funció de reclutar i enviar gihadistes a zones en conflicte.

391 detencions a Espanya

A tot Espanya des de l'any 2012 s'han fet 391 detencions en 216 operacions relacionades amb el gihadisme, segons l'últim mapa del gihadisme del Ministeri de l'Interior, tancat el 21 de juliol. Una de les més recents va ser a Badalona a principis de juliol, el resultat: tres detinguts i divers material comissat per la Policia Nacional relacionat amb el gihadisme.