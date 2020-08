Mossèn Josep Casellas, nou director de l'Institut de Ciències Religioses

Mossèn Josep Casellas ha estat nomenat nou director de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, mentre que mossèn Pere Carreras, que fins ara havia dirigit la institució, passarà a ser-ne subdirector. Doctor en Comunicació Audiovisual per la UAB i en Teologia Fonamental per la Facultat de Teologia de Catalunya, Casellas ha estat director de la revista diocesana El Senyal (que a partir d'ara dirigirà el delegat de Mitjans del Bisbat, Xavier Roca) i ha estat professor de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, el de Barcelona i la Facultat de Teologia de Catalunya.

El Bisbat ha fet públics els nous nomenaments per al proper curs. Dins l'àmbit parroquial, mossèn Antoni Coll, el darrer capellà ordenat a la diòcesi de Girona, assumirà formalment les parròquies de Caldes de Malavella, on ja col·laborava, i Sant Andreu Salou. A més, també serà el capellà col·laborador del Servei Religiós de l'hospital Josep Trueta. Per la seva banda, mossèn Josep Puig i Bofill es convertirà en rector de Garriguella, Pau, Rabós, Vilajuïga i Vilamaniscle arran de la retirada de mossèn Manuel Seco, de qui el bisbe, Francesc Pardo, ha signat la jubilació canònica, que es farà efectiva el dia de l'inici del ministeri del nou rector.

D'altra banda, mossèn Josep M. Castellà i Marcet serà administrador parroquial d'Amer, i mossèn Ignasi López, diaca al servei de la mateixa parròquia. També ampliarà el seu servei diaconal a les parròquies d'Anglès, Bonmatí, la Cellera de Ter, Cogolls, Constantins, les Encies, les Planes d'Hostoles, Sant Climent d'Amer, Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort, Sant Julià del Llor, Sant Martí Sapresa i Sant Miquel de Pineda, així com el santuari de la Mare de Déu de la Salut, a Sant Feliu de Pallerols.

Fora ja de l'àmbit parroquial, mossèn Dagoberto Rojas ha estat nomenat vicedelegat de la Pastoral amb Joves i capellà col·laborador del servei religiós de l'hospital de Figueres. Mentrestant, el pare Josep M. Camprubí serà capellà col·laborador del Servei Religiós del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

Finalment, dins de l'entorn de l'Institut de Ciències Religioses, mossèn Joan Soler i Ribas passarà a ser-ne professor no estable. L'Institut és hereu de l'antic Institut de Teologia de Girona, creat l'any 1988 i que ha anat experimentant diversos canvis per adaptar-se a les noves normatives acadèmiques; l'últim dels quals l'any 2010, per adaptar-se al Pla Universitari Bolonya. L'Institut està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya gràcies a un conveni signat l'any 2010, i els seus objectius, segons consta a la pàgina web del Bisbat, són «proporcionar una formació sistematitzada i actualitzada de la teologia i la cultura religiosa».