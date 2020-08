29 dotacions dels bombers treballen en un incendi forestal a Caldes de Malavella

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi que crema a l'alçada del punt quilomètric 696 de l'A-2, a Caldes de Malavella. Un veí ha alertat del foc a les 15.39 hores i s'hi han desplaçat 29 dotacions dels bombers, set d'aèries. Hi ha focus secundaris però la zona que crema està "molt delimitada" per la carretera A-2 i camps de conreus, segons informa el cos. Trànsit ha indicat que la N-II està tallada al punt quilomètric 699.





