Arrenquen el caixer d'un banc de Riells amb un camió grua robat el mateix dia

Els Mossos d'Esquadra busquen un grup de lladres que aquest dimarts es van emportar un caixer d'una entitat bancària de Riells i Viabrea. Els delinqüents van encastar un camió grua contra l'entitat bancària i van arrencar, literalment, el caixer automàtic. El succés va produir-se durant la matinada i no és el primer cop que es produeix un robatori d'aquest tipus a la demarcació. Un testimoni va alertar els Mossos a un quart de sis de la matinada que hi havia greus destrosses a l'entitat bancària de La Caixa de Riells i Viabrea, situada al carrer Morou.

L'AIC (Àrea d'Investigació Criminal) dels Mossos té oberta una investigació i ja fa mesos que va al darrere d'un possible grup criminal, que seria el responsable d'aquests robatoris, que semblen de pel·lícula. N'hi ha hagut en diversos punts de la demarcació i l'objectiu principal són els bancs, però també han actuat en empreses i farmàcies.

Es dona el cas, però, que el de Riells estaria relacionat amb la banda que porta de corcoll els Mossos i que roba grues per després cometre aquests fets.

En el cas de Riells i Viabrea, els Mossos van lligar caps ràpidament ahir, ja que la grua que es va utilitzar per encastar al banc seria la que es va robar de matinada a Castelló d'Empúries. Concretament, en una empresa de grues, on dos encaputxats van entrar i, després d'intentar-ho amb tots els vehicles, van aconseguir que un s'engegués i van fugir. Es tracta del vehicle utilitzat per un grup d'encaputxats en el robatori del banc de Riells i Viabrea. Els Mossos investiguen els fets i també els robatoris de grues, que malauradament acaben utilitzades per altres delictes.