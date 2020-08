Comissen més de 1.600 productes falsificats de marques de luxe a Lloret de Mar i l'Estartit

Una de les botigues on es van trobar falsificacions.

Una de les botigues on es van trobar falsificacions. foto: cnp

La Policia Nacional ha comissat més de 1.600 productes falsificats de luxe en dos comerços de Lloret de Mar i l'Estartit i ha detingut les dues persones que els regenten. El frau a les marques perjudicades podria superar els 330.000 euros.

La investigació va començar arran de la denúncia presentada pel representant legal de diverses conegudes firmes comercials, en la qual posava en coneixement de les autoritats l'existència de dues botigues on s'estarien venent articles seus, vulnerant els drets de propietat industrial i amb el consegüent perjudici econòmic per a les marques.

Aquests establiments es trobaven a Lloret i l'Estartit. Concretament, en carrers cèntrics i transitats de zones turístiques. L'operatiu de Lloret es va portar a terme el dia 4 d'agost i a l'Estartit es va realitzar el dia 10.

En aquestes botigues, els agents van comprovar que s'exposaven al públic una gran quantitat de productes falsificats com ara samarretes, gorres, pantalons i complements de conegudes marques de luxe.

Aquests productes, molts dels quals considerats complements de moda de luxe, en cas de ser originals tindrien un valor de mercat que superaria els 330.000 euros. Això suposaria, per tant, un greu perjudici econòmic i d'imatge per a les marques, segons indica la Policia Nacional.

Com a resultat de les actuacions practicades, la Policia ha detingut dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la propietat industrial. A més, els agents han intervingut més de 1.600 productes falsificats. La major part són roba, complements i logotips de conegudes marques que estaven preparats per ser afegits a productes d'imitació.

La investigació ha estat portada a terme per agents de la Policia Nacional de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona, així com de les comissaries de Lloret de Mar i Figueres.

Es dona el cas que, fa pocs dies, la Guàrdia Civil també va fer un comís de productes falsificats al barri dels Límits de la Jonquera. En una sola botiga van comissar 2.230 articles falsificats valorats en 393.000 euros.