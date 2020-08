Denunciat un conductor drogat i begut per causar un accident a Cassà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 21 anys de nacionalitat espanyola i veí de Salt per conduir drogat, triplicar la taxa màxima permesa d'alcohol i provocar un accident a Cassà de la Selva. Els fets haurien passat el diumenge 16 d'agost, quan es va produir un accident de trànsit a la C-65, dins del terme municipal de Cassà. En arribar al lloc dels fets, els Mossos van veure que dos vehicles s'havien encalçat sense produir ferits. De tota manera, van observar que el conductor que havia provocat l'accident presentava símptomes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol.

Els agents van poder saber que el conductor venia d'una festa privada que s'havia fet aquella nit a Santa Cristina d'Aro, on la policia local havia intervingut per les queixes veïnals. Per això van fer una prova d'alcoholèmia al jove, que va marcar 0,89 mg\/l, més del triple de la taxa màxima permesa. Posteriorment li van fer la prova de drogues i també va sortir positiu en amfetamines. Per tot això, els Mossos van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. Ara, el conductor s'haurà de presentar davant del jutge quan aquest el citi.



Begut i amb el permís caducat

D'altra banda, unes hores abans, els Mossos van detenir un home de 34 anys de nacionalitat belga com a autor de dos delictes contra la seguretat viària. D'una banda, l'home conduïa triplicant la taxa màxima d'alcohol permesa i per l'altra tenia el permís de conduir suspès. Els fets van passar a la carretera C-260, al seu punt quilomètric 29, dins el terme municipal de Figueres, on, cap a les set del matí, els Mossos van aturar un turisme en un control preventiu. Després d'identificar el conductor, els agents van veure que aquest presentava símptomes d'anar sota la influència de begudes alcohòliques. En fer la prova va donar un resultat positiu de 0,92 mg\/l, més del triple de la taxa màxima permesa.



Detenció prèvia a Salou

A més, els agents van esbrinar que uns dies abans, concretament el dia 27 de juliol, el mateix conductor ja havia estat detingut a Salou (Tarragonès) per conduir també sota els efectes de begudes alcohòliques. En aquest cas, el jutjat d'instrucció li havia imposat una pena de privació del dret a conduir. Per aquest motiu, els Mossos van detenir el conductor com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: un per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i un segon per conduir amb el permís suspès judicialment.

El detingut, que tenia antecedents, va passar ahir dia 17 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.