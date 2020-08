ERC de Sant Joan de les Abadesses demana una passera més resistent

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses preguntarà en el pròxim ple per la resistència a les riuades de la passera que connecta la Vila Vella amb el passeig de la Puda. La passera està formada per uns blocs de ciment damunt dels quals hi ha una estructura de ferro i fusta que permet el pas dels vianants.

El setembre del 2018 la part de ferro i fusta va cedir a la revinguda del temporal Leslie i el gener del 2020 va tornar a cedir a la revinguda del Gloria. Els republicans recorden que, el 2005, la passera va tenir un cost aproximat de 140.000 euros i que la reparació dels danys del Leslie va pujar fins a 15.558 euros. El gener del 2020, el Gloria va descalçar un dels pilars i, com que la passera va actuar de barrera, l'aigua va arrossegar part del camí i dels horts del costat. Segons ERC, la reparació pot arribar a superar els 40.000 euros.

Els republicans assenyalen que el 2005 ja van mostrar-se preocupats per l'estructura de fusta i ferro de la passera i van alertar de la possibilitat que podia actuar de barrera davant de possibles aiguats. També van demanar com seria la prevenció davant de les riuades i com es podria evitar que la gent hi passés en època de revingudes. En canvi, van compartir la necessitat de connectar la Vila Vella amb el passeig de la Puda. Segons ERC, el format de passera acordat entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua no és el més idoni per connectar la Vila Vella i el passeig de la Puda. Demanen que es repensi el format de pas sobre el Ter en aquest lloc.

El Leslie va afectar especialment el Ripollès. Van tenir lloc fortes revingudes del Ter i del Freser. Quan encara estaven en reparacions del temporal Leslie, va arribar el Gloria, que va tornar a afectar greument els ponts i les estructures fluvials de la comarca.