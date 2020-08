Els Mossos persegueixen una banda que roba grues per cometre delictes

Les comarques de Girona han patit almenys tres robatoris de vehicles grua en els últims tres dies. Els lladres també han intentat emportar-se més vehicles d'aquestes característiques en dos indrets més de la demarcació. Des de l'Associació Catalana d'Empreses en Carretera reclamen al seu sector que posin més mesures de seguretat per tal d'evitar aquests fets i volen que es conegui aquesta pràctica delictiva que, segons indiquen, han estat patint els últims mesos.

Els Mossos, per la seva banda, asseguren que han intensificat els patrullatges arran d'aquests últims casos i que qualsevol vehicle grua que es mogui durant la nit serà aturat, ja que aquesta és la franja horària en què s'han produït els robatoris i durant la qual es cometen els fets delictius amb aquests vehicles. De fet, aquestes grues -que són les que s'utilitzen quan es fa un servei de carretera quan un vehicle s'ha accidentat o s'està en panna- han estat utilitzades recentment per cometre robatoris amb encastaments a les comarques gironines. Concretament, s'han fet servir per robar els caixers d'entitats bancàries. En aquests casos, s'utilitza el vehicle perquè té una gran envergadura que els permet d'entrada i trencar el vidre del banc. Després utilitzen la corda que es fa servir per pujar vehicles per arrencar, literalment, el caixer automàtic. Aquesta pràctica no sempre ha prosperat, però a les comarques gironines hi ha hagut diversos robatoris d'aquestes característiques. El més recent, la nit de dilluns a dimarts, en una entitat bancària de Riells i Viabrea.

La policia sospita que darrere de tots aquests fets hi ha una mateixa banda, a la qual van al darrere ja de fa un temps. Es tracta d'un grup criminal, un clan familiar, que es dedica a fer encastaments però també d'altres robatoris de menys notorietat. De moment no se'ls ha detingut, però l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos els està a sobre per intentar escapçar la banda.

Davant d'aquests robatoris, el president de l'Associació Catalana d'empreses en Carretera, Xavier Martí, afirma que cal estar amatents. Martí demana als membres de l'entitat que extremin les mesures per evitar robatoris i també ho fan fonts policials, que indiquen que sovint els propietaris deixen la clau en aquests vehicles, cosa que a vegades possibilita el robatori. Martí destaca que cal que el sector hi posi de la seva part deixant-ho tot tancat i posant alarmes, entre altres mesures.

L'Associació assegura que hi ha hagut cinc robatoris en les últimes 72 hores -de diumenge a dimarts-, que s'haurien produït a Castell d'Aro, Castelló d'Empúries i Fornells de la Selva. Des de Mossos d'Esquadra s'assegura que tenen constància de dos dels robatoris i un intent. Diari de Girona també ha pogut confirmar un altre intent de robatori a Blanes aquest diumenge a la nit.



Robatoris consumats

El de Castell d'Aro va produir-se la nit de diumenge a dilluns. Els lladres van forçar la porta de la nau, situada al polígon El Carrilet, i es van emportar una de les grues. A Castelló, el robatori es va produir la nit de dilluns a dimarts, quan dos encaputxats van entrar a una empresa de grues de la localitat. Van intentar obrir tots els vehicles i, finalment, van poder-ne engegar un i se'l van emportar del pati de les instal·lacions. Aquest mateix vehicle va ser utilitzat de matinada a Riells i Viabrea per robar el caixer d'una entitat bancària.

A banda d'aquests dos robatoris, diumenge hi va haver un intent a Blanes, segurament frustrat per la presència de la Policia Local. Els lladres van encastar un vehicle en una nau, però segurament va ser per equivocació, ja que era una nau equivocada, situada al costat d'un taller de l'avinguda Europa on es fa servei de grua. Finalment, van accedir a la nau «correcta», però van deixar la grua a lloc amb les claus posades quan es disposaven a marxar quan van detectar la policia.

A Fornells de la Selva, l'Associació Catalana d'empreses en Carretera afirma que es va produir un altre robatori el cap de setmana i que va acabar amb una altra grua robada. Un vehicle que es va recuperar, indiquen, dilluns en un camí forestal de Sils. Des dels Mossos d'Esquadra diuen no tenir constància del robatori, però sí d'un intent en una altra empresa de la mateixa localitat.