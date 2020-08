Onze anys de presó per a un monitor de Llagostera que va abusar d'una menor

L'Audiència de Girona ha condemnat a onze anys i un dia de presó un monitor de Llagostera per abusar sexualment d'una menor de 15 anys. La sentència conclou que el processat va començar una relació amb la menor, que era alumna seva a l'Espai Jove de la població, el novembre del 2018, prevalent-se de la «influència personal i emotiva que ostentava sobre la menor, perquè era coneixedor dels sentiments que li despertava». Segons el tribunal, la relació va durar fins al gener del 2019, quan els familiars de la menor els van descobrir. Un magistrat del tribunal ha emès un vot particular perquè sosté que la pena és massa alta. El judici es va fer a porta tancada.

La sentència recull que l'acusat, que en el moment dels fets tenia 28 anys, treballava com a animador sociocultural al centre Espai Jove de Llagostera. Allà era monitor de la víctima, de 15 anys. Segons exposa el tribunal, la menor va ser declarada en situació de desemparament per la DGAIA l'any 2016 per patir «desprotecció emocional i material» per part del seu pare després de la mort de la mare l'any 2012. En la data dels fets, estava en mesura d'acolliment familiar amb la seva germana.

Segons assenyala el tribunal, l'acusat es va aprofitar de la influència que exercia sobre la menor perquè era el seu monitor i perquè sabia «els sentiments que li despertava». Tot i saber que la noia tenia menys de 16 anys, continua la sentència, va «mantenir una relació amb ella de manera reiterada amb contactes de caràcter sexual».



«Insistència» de l'abusador

L'Audiència considera provat que aquests contactes es van limitar, en un principi, a petons i tocaments, però apunta que «es van anar intensificant» per «la insistència» del processat. El primer contacte sexual, segons la sentència, va ser el novembre del 2018, quan tornaven plegats en autobús d'una excursió a Port Aventura: «L'acusat es va asseure al costat de la menor i li va fer un petó a la boca». A partir d'aquell dia, l'Audiència relata que el monitor portava sovint la menor a casa seva i aprofitava els trajectes en cotxe per desviar-se fins a una zona boscosa propera on tenien contactes sexuals «de mutu acord». El tribunal recull que tot això va passar uns deu cops i que l'acusat li repetia a la menor que no podien estar junts i li deia que si el «pillava» el seu cunyat el mataria.

El gener del 2019, exposa la sentència, el processat va convèncer la noia per mantenir relacions sexuals. En una de les ocasions que l'acusat i la víctima estaven a casa d'ell, la seva germana va intentar contactar-hi reiteradament per telèfon sense aconseguir-ho. Quan finalment va arribar a casa, la menor va confessar on havia estat i els seus familiars van interposar la denúncia el 10 de gener.



El tribunal descarta la revenja

Com que la defensa no va al·legar que la relació entre els dos era pròxima en edat, la sentència recull que no cal fer «cap consideració al respecte», però sí que descarta, tal com va insinuar la defensa, que la denúncia sigui una revenja provocada pel «desamor»: «La sala no té cap dubte que la menor no ha fabricat o fabulat el relat amb ànim de perjudicar l'acusat per un episodi de desamor, tant és així que fins i tot la menor va exposar que, amb l'objectiu de no perjudicar-lo, la seva intenció era únicament i exclusiva explicar que s'havien fet petons».

A banda de concloure que el relat de la menor és creïble, persistent en la incriminació i sense ànim espuri, el tribunal també apuntala l'acusació amb uns missatges de WhatsApp que el mateix acusat va enviar al cunyat de la víctima on li reconeixia els fets: «A vegades em donava senyals que li agradava i fins i tot ho va verbalitzar alguna vegada. Jo en feia cas omís fins que va passar el que va passar. En aquell moment me'n vaig penedir moltíssim però ja era tard. Vull dir també que mai li he fet mal ni l'he forçat a res. Ara em toca confiar que les coses s'arreglaran o afrontar el que vingui».

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, condemna el monitor com a autor d'un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys amb una atenuant de reparació del dany (perquè va consignar 3.000 euros per fer front a la indemnització) i li imposa una pena d'11 anys i un dia de presó.

Segons la sentència, no es podrà apropar a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 16 anys i un dia i, un cop complerta la pena, li imposen cinc anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, el tribunal el condemna a pagar una indemnització de 3.000 euros i conclou que l'asseguradora de l'Espai Jove ha de respondre com a responsable civil subsidiària.



Vot particular

Un magistrat del tribunal, Ildefons Carol, ha emès un vot particular, fet que passa poc sovint a l'Audiència de Girona. En concret, el magistrat exposa que «coincideix» plenament amb la resta del tribunal però sosté que la pena d'11 anys i un dia és massa elevada i argumenta que la seva» única divergència» és no haver proposat un indult parcial.

Al vot particular, el magistrat subratlla que la pena per un delicte d'homicidi se situa en una forquilla de 10 a 15 anys mentre que l'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys, quan hi ha hagut més d'un contacte sexual, és de mínim 10 anys: «Així, es pot donar la paradoxa que al nostre país resulti, en termes penals, més barat matar un menor de 16 anys que mantenir-hi relacions sexuals consentides, encara que sigui un consentiment viciat per raó de l'edat i mitjançant prevaliment; cosa que, per cert, torna a elevar el mínim fins als 11 anys i un dia que imposem».

El magistrat considera que, «sense perjudici d'imposar la pena que correspon segons el Codi Penal», el tribunal hauria d'haver proposat que s'atorgués un indult parcial a l'acusat, «per així reduir la pena imposada en almenys 3 anys i un dia».