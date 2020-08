Tot a punt per acollir temporers que s'hagin d'aïllar per COVID-19

Una casa de colònies a Cabanes, a l'Alt Empordà, s'ha habilitat per acollir uns hostes diferents dels habituals. En comptes d'infants, ara l'espai s'ha preparat per rebre temporers de la recollida de la poma que siguin positius per covid-19 però asimptomàtics i que, a més, no tinguin un domicili on poder-se aïllar durant 14 dies per evitar contagiar altra gent.

Aquest dispositiu forma part del pla elaborat des dels departaments de Salut, Treball i Agricultura de la Generalitat, juntament amb els empresaris i cooperatives de la poma, els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i els equips d'atenció primària de Torroella de Montgrí, l'Escala i Roses. Un esforç conjunt que busca prevenir la covid-19 entre els treballadors de la recollida de la poma, especialment els temporers, i contenir el virus en cas que hi hagi positius.



Un espai per a cada perfil

Des d'ahir a la tarda, s'han posat en marxa els tres espais de què s'ha dotat el pla per atendre tres tipus de perfils: aquells que estiguin pendents del resultat de la prova PCR, que podran esperar-lo aïllats en un hostal de Viladamat amb 58 places; els contactes d'un positiu, però que tinguin PCR negativa i hagin de fer quarantena 14 dies, que es derivaran a una casa de colònies a Pontós, amb 30 places; i finalment, els positius asimptomàtics, que podran aïllar-se a la casa de colònies de Cabanes, amb 20 places.

Aquesta té dos circuits ben separats: la zona on els asimptomàtics estaran aïllats -que inclou habitacions, menjador, un espai exterior i sala de televisió; i la zona habilitada pel personal treballador o voluntari de la Creu Roja, que vetllarà per l'estada dels temporers en aïllament. Per passar a l'altre espai, hauran de dur equips de protecció. Concretament, hi treballaran integradors socials, educadors i un auxiliar d'infermeria que prendrà la temperatura i els nivells d'oxigen de tots els allotjats dos cops al dia.



Com hi arriben?

Si un temporer presenta símptomes compatibles amb la covid-19, l'empresa l'haurà de dur al CAP que li correspongui segons on resideixi o treballi. Allà el personal sanitari li farà una prova PCR, que, si és positiva, s'haurà d'aïllar, i, a més, també es faran proves PCR als seus contactes estrets. En canvi, si qui té símptomes és negatiu, podria reincorporar-se al seu lloc de treball. Un cop Salut identifiqui aquells casos a aïllar, els serveis socials determinaran qui s'ha d'enviar a aquests dispositius. Per això, avaluaran si disposen o no d'un domicili en conicions per poder aïllar-se correctament. «Pot passar que visquin en una situació d'infrahabitatge o d'aglomeració», explicava ahir la directora dels Serveis Territorials de Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Família, Marta Casacuberta. Un fet que ja es trobaven altres anys, però que aquest és «especialment problemàtic».

Casacuberta va deixar clar que les places dels equipaments es podrien ampliar segons les necessitats. A més, tot i que han preparat «el pla de xoc» per «fer front a l'arribada més o menys massiva que es preveu de temporers», Casacuberta afirmava que la solució també s'obre a aquells qui s'hagin desplaçat a les comarques gironines sense estar contractades, i que ho puguin necessitar. I afegia que, si cal, podran allargar-ho fins a la campanya de la vinya.

Els allotjaments es van escollir a l'Alt Empordà perquè és on es concentren dues terceres parts dels temporers de la poma, deia Casacuberta; la resta es troben al Baix.