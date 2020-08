La recollida porta a porta de Besalú duu residus a Beuda, Maià i Sant Ferriol

Sant Ferriol, Beuda i Maià de Montcal han coincidit en detectar un increment del volum de les tones de residus sense reciclar que entren a l'abocador de Beuda. L'alcalde de Maià, Joan Gainza, ha apuntat que han notat un increment dels residus de resta que ha situat en un 15% més que fa uns anys.

El regidor de Medi Ambient de Beuda, Miquel Riu, ha comptat que entren unes 10 tones més de residus a l'abocador que fa uns anys. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, també ha apuntat un augment considerable del volum de residus als contenidors del seu municipi.

Una de les causes de l'augment, segons coincideixen, és el sistema porta a porta que des de fa dos anys regeix a Besalú. Es tracta d'una localitat més gran que limita amb els tres municipis. La tinent d'alcalde de Besalú, Fina Surina, ha valorat que el confinament va ser aprofitat per fer endreça per la gent i això ha incrementat el volum dels residus sense reciclar arreu. Surina ha definit el tractament dels residus com un problema generalitzat a tots els municipis. Segons ella, la major part de la gent segueix les recomanacions però arreu hi ha accions poc cíviques.



Contenidors tancats

El desplegament del sistema de contenidors tancats, d'obertura amb targeta i de bosses marcades ha estat definit per l'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gainza, com la possible solució als desplaçaments de residus. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, s'ha mostrat esperançat amb el nou sistema de contenidors tancat que unificarà la recollida. Segons ell, el problema ara és que hi ha llocs que fan servir el sistema vell i d'altres en tenen de nous.