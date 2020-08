Els restauradors veuen les mesures com «una cortina de fum»

El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la resolució que des d'aquest dimarts obliga els establiments a tancar a la una de la matinada és «una cortina de fum» per amagar «la incompetència de les administracions públiques davant rebrots esperables». El director del gremi, Roger Pallarols, va dir ahir que sembla que «es vulgui criminalitzar de manera injusta» un sector que «no és responsable dels rebrots» amb restriccions que «posen nous pals a les rodes». Recorreran una normativa que «compromet la viabilitat de moltíssimes més empreses de les ja greument tocades i no compleix el doble objectiu de combatre la pandèmia sanitària amb la mateixa contundència que s'ha de combatre la pandèmia econòmica», ha reblat Pallarols.

El gremi també es mostra molt crític amb les mesures econòmiques que fins ara ha pres l'administració i que fan «molt difícil la viabilitat de les empreses». Pallarols lamenta que no s'hagi anunciat l'allargament dels ERTOs més enllà del 30 de setembre ni com afrontar «el greu drama d'estar obligats a pagar lloguers 'precovid' en una situació diferent».

«Des del punt de vista econòmic el sector ja ha perdut el 2020», explica Pallarols, ja que considera que en tot cas «la reactivació de l'economia no es produirà fins la Setmana Santa del 2021» i demana no confondre la reactivació amb la reobertura, perquè «reobrir no vol dir reomplir».