El tabac, present a les terrasses tot i les restriccions

El fum i el tabac segueixen sent els millors acompanyants dels fumadors als bars gironins. Tot i la nova normativa aplicada per la Generalitat, que prohibeix fumar a l'aire lliure si no es respecta la distància de seguretat de dos metres, la majoria dels bars de Girona segueixen tenint fum a les terrasses, encara que la distància entre cadires d'una mateixa taula no sigui l'adequada. La resolució de la Generalitat, de fet, no especifica unes normes concretes del tabac en l'hostaleria, així que no recull explícitament si els dos metres s'han de mantenir entre taules o, també, entre persones del mateix grup.

Així, per a la majoria de bars la qualitat dels seus entrepans i patates braves ja no són suficients per competir en igualtat de condicions amb els establiments contingus. Si un local posa els cendrers, la resta, també. Així, més de dos terços dels bars tenien ahir aquests elements, que indiquen que es permet fumar a les seves taules. Altres locals, en canvi, han preferit retirar-los, tot i que molts clients optaven per encendre el cigarro igualment i apagar les burilles a terra. En els resturants, la ràtio de cendrers baixa, però les excepcions que no apliquen restriccions a l'hora de fumar són nombroses.



Les mesures

Les noves restriccions acordades amb el Ministeri de Sanitat per a la contenció de la pandèmia de la covid-19 van entrar en vigor ahir. Les mesures, signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, inclouen la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d'almenys dos metres que també s'aplica a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. També estableix que les activitats d'hoteleria i restauració hauran de tancar abans de la una de la matinada, sense que puguin admetre nous clients abans de la mitjanit i inclou la recomanació de limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.

Hotels, restaurants, terrasses, bars i guinguetes també hauran de garantir la distància d'un metre i mig tant en el servei de barra com entre les taules o agrupacions de taules, que no podran superar les 10 persones. La norma també estableix que els ciutadans han de «col·laborar activament» en el compliment d'aquestes mesures així com «a l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries».

Els incompliments a la resolució seran «constitutius d'infracció administrativa» i s'estableixen multes d'entre 100 i 3.000 euros en el cas de les infraccions lleus i fins als 600.000 en el cas de les molt greus.